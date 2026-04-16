Meeting Herculis EBS 2026: Jimmy Gressier protagonista sui 5000 metri allo stadio Louis-II

Il mezzofondista francese Jimmy Gressier è stato confermato tra i protagonisti dei 5000 metri al Meeting Herculis EBS 2026, decima tappa della Diamond League in programma il 10 luglio presso lo stadio Louis-II di Monaco.

Campione del mondo sui 10.000 metri e medaglia di bronzo sui 5.000 metri ai Giochi di Tokyo, Gressier si presenta come uno degli atleti di riferimento della stagione internazionale. Vincitore della Diamond League, il francese considera l’appuntamento monegasco un momento centrale del proprio calendario estivo.

Detentore del record di Francia sui 5000 metri con il tempo di 12’51’’59 stabilito a Parigi nel 2025, Gressier arriva all’evento forte anche di una recente prestazione di rilievo su strada: a inizio aprile, a Lille, ha infatti fissato il record europeo sui 5 km con un crono di 12’51.

Atleta abituale del meeting di Monaco, il nativo di Boulogne-sur-Mer ha già ottenuto risultati significativi in questa competizione. In particolare, durante l’edizione 2023 del Meeting Herculis aveva stabilito il record nazionale sui 5000 metri. Si è inoltre distinto anche al Monaco Run, dove ha migliorato il record europeo sui 5 km nel 2020 e nuovamente nel 2023.