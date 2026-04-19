Antibes, capitale del mare: anniversari, grandi eventi e sfide green per una stagione da record

Antibes Juan-les-Pins si prepara a vivere una stagione nautica d’eccezione, confermandosi uno dei punti di riferimento del Mediterraneo per la nautica da diporto.

Con oltre 2.500 anni di storia legata al mare, la località della Costa Azzurra celebra nel 2026 importanti anniversari che testimoniano la vitalità del suo patrimonio marittimo e la capacità di rinnovarsi guardando al futuro.

Cuore pulsante di questo sistema è il Port Vauban, il più grande porto turistico d’Europa con circa 1.500 posti barca, affiancato da altri quattro scali che rendono Antibes una vera capitale della plaisance.

Anniversari e grandi eventi della vela

Tra i protagonisti della stagione spicca la Société des Régates d’Antibes (SRA), che festeggia 130 anni di attività.

Il sodalizio gestisce una scuola vela aperta già dai 5 anni e si distingue per il forte impegno nell’inclusione, aderendo al programma Handi Voile 06 e dotandosi recentemente di un’imbarcazione accessibile alle persone con disabilità.

Il prossimo 6 giugno tornerà infatti “l’Handiboise”, evento giunto alla 17ª edizione, che permette a tutti di vivere l’esperienza del mare senza barriere.

Affiliata allo Yacht Club de France, la SRA accompagna gli sportivi dalla formazione di base fino alle competizioni di alto livello. Tra i suoi talenti più noti figura la navigatrice Alexia Barrier, protagonista di una recente circumnavigazione del globo tutta al femminile completata senza scalo né assistenza.

Ricco anche il calendario agonistico, che include la 60ª edizione della Croisière Bleue (13-17 maggio), con 130 imbarcazioni e circa 800 velisti impegnati nella traversata verso Calvi, oltre ad appuntamenti tradizionali come la regata di Natale e la Regata Rosa.

Evento simbolo della stagione saranno le Voiles d’Antibes, in programma dal 27 al 31 maggio 2026 al Bastion Saint Jaume. La manifestazione, giunta alla 30ª edizione, segna l’apertura della stagione dello yachting nel Mediterraneo e vedrà la partecipazione di circa sessanta yacht d’epoca, in un contesto elegante e aperto gratuitamente al pubblico.

Ambiente e sostenibilità al centro

Accanto allo sviluppo turistico e sportivo, Antibes rafforza il proprio impegno per la tutela dell’ambiente marino. Il territorio ospita aree protette Natura 2000 e rientra nel Santuario Pelagos dedicato alla salvaguardia dei cetacei. Nel 2025 è stata inoltre istituita una zona di ormeggio regolamentata all’Anse du Croûton.

Il Port Vauban, già certificato “Ports propres” e “Ports actifs en biodiversité”, porterà avanti nuovi progetti tra il 2026 e il 2030: dal monitoraggio di 52 nursery marine artificiali BIOHUT® alla rinaturalizzazione di aree portuali, fino alla valorizzazione degli habitat terrestri e alla sensibilizzazione del pubblico.

Educazione e iniziative sul territorio

La scoperta della biodiversità marina passa anche dal Centre d’Interprétation Posidonia, spazio dedicato al mare e al litorale del Cap d’Antibes, che propone percorsi interattivi e attività all’aperto come escursioni in kayak e snorkeling guidato.

Fondamentale il contributo delle associazioni locali: i volontari di “Fonds Bleus” sono impegnati settimanalmente nella pulizia dei fondali, mentre l’associazione “Emergence” si occupa del recupero e della cura delle tartarughe marine, promuovendo anche iniziative ambientali sulle spiagge.

Una destinazione tra mare, cultura e innovazione

Situata tra mare e montagne, Antibes Juan-les-Pins si conferma una delle mete più rappresentative della Costa Azzurra, capace di coniugare patrimonio storico, vivacità culturale e sostenibilità.

L’Office de Tourisme & des Congrès lavora per valorizzare il territorio attraverso eventi, promozione e gestione di strutture strategiche come il Palais des Congrès Antipolis e l’AzurArena, con un’attenzione crescente verso un turismo responsabile e di qualità.



