“La Veuve Rusée” di Carlo Goldoni al Grimaldi Forum: Caterina Murino protagonista della celebre commedia veneziana (Foto)

Il Théâtre Princesse Grace presenta al Grimaldi Forum di Monaco una delle commedie più amate del repertorio italiano: “La Veuve Rusée” di Carlo Goldoni. Lo spettacolo sarà in scena mercoledì 29 aprile alle ore 20:00, senza intervallo, per una durata complessiva di 1 ora e 45 minuti.

Scritta nel 1748 e rappresentata per la prima volta a Venezia, l’opera continua ancora oggi a incantare il pubblico grazie alla sua vivacità, alla fine ironia e alla sorprendente attualità dei temi trattati.

Al centro della storia c’è Rosaura, giovane e affascinante vedova veneziana, ricca e indipendente, contesa da quattro pretendenti di diverse nazionalità: l’inglese Milord Runebif, il francese Monsieur Le Blau, lo spagnolo Don Alvaro de Castille e l’italiano conte Bosco Nero. Tutti cercano di attirare la sua attenzione attraverso le astuzie e le mediazioni del brillante Arlecchino.

Indecisa su chi scegliere, Rosaura si affida alla sua dama di compagnia Marionnette per escogitare un ingegnoso stratagemma che la aiuti a prendere una decisione. Ma, come spesso accade a Venezia, tra equivoci, colpi di scena e giochi di seduzione, sarà l’imprevedibilità dell’amore a guidare gli eventi.

Più che una semplice commedia, “La Veuve Rusée” si presenta come un racconto brillante e coinvolgente, capace di mescolare leggerezza e profondità. È soprattutto il ritratto di una donna moderna, determinata a difendere la propria libertà e a scegliere il proprio destino, in un contesto sociale ancora fortemente condizionato da convenzioni e aspettative.

La regia è affidata a Giancarlo Marinelli, che firma una messa in scena elegante e dinamica, sostenuta da un cast di primo piano: Caterina Murino nel ruolo della protagonista, affiancata da Sarah Biasini, Vincent Deniard, Vincent Desagnat, Thierry Harcourt, Tom Leeb e Pierre Rochefort, con la partecipazione vocale straordinaria di Jean Reno.

La Veuve Rusée dimostra così quanto il teatro di Goldoni sia ancora vivo oggi, raccontando con ironia e leggerezza temi come l’amore e la libertà personale.

