L'Hotel Metropole Monte-Carlo inaugura la stagione: riapre il ristorante Zia e ospita lo scrittore Éric Reinhardt

Con l'arrivo della bella stagione, l’Hotel Metropole Monte-Carlo riapre le porte di uno dei suoi angoli più suggestivi: il ristorante Zia. Situato nel cuore del Carré d'Or, il locale torna ad accogliere i propri ospiti in una cornice d’eccezione, accanto all’iconica piscina Odyssey, il celebre spazio progettato dal genio creativo di Karl Lagerfeld.
La rinascita stagionale di Zia
A partire dal 20 aprile, Zia riprende la sua attività proponendo un'esperienza culinaria italiana che scandisce l'intera giornata. Il ristorante si conferma un rifugio di pace inondato dal sole, ideale per chi desidera riscoprire i luoghi più iconici del Principato.
L’offerta gastronomica osserverà i seguenti orari:
Colazione: dalle ore 08:00 alle 11:00.
Pranzo (Del Mezzogiorno): dalle ore 12:00 alle 17:00.
Aperitivo (Aperitivo): dalle ore 17:00 alle 20:00.
Cultura e Letteratura: l’incontro con Éric Reinhardt
Nell’ambito dei "Cultural Rendez-Vous", l'hotel ospiterà un appuntamento imperdibile dedicato alla grande letteratura contemporanea. Martedì 28 aprile, dalle ore 16:00 alle 18:00, si terrà un incontro speciale con lo scrittore Éric Reinhardt in occasione dell’uscita del suo nuovo romanzo, intitolato "L'Imparfait". Un momento di confronto privilegiato per celebrare la cultura in un contesto di assoluto prestigio (previa registrazione).
Un riconoscimento internazionale: i Readers' Choice Awards 2026
L’eccellenza dell’Hotel Metropole Monte-Carlo è stata nuovamente riconosciuta a livello mondiale con la nomination ai Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards 2026.
La prestigiosa struttura invita i propri ospiti e sostenitori a partecipare alla votazione, attiva fino al 30 giugno 2026, per confermare ancora una volta il valore di una delle icone dell'ospitalità monegasca.