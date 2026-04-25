Grandi Voci, Grandi Storie: L’Opéra de Monte-Carlo presenta la stagione 2026/2027, la quinta sotto la direzione artistica di Cecilia Bartoli

L’Opéra de Monte-Carlo ha svelato il programma della stagione 2026/2027, la quinta realizzata sotto la direzione artistica di Cecilia Bartoli.
Il cartellone si muove tra grandi titoli del repertorio e proposte originali. Accanto a Carmen e Siegfried figurano Porgy and Bess, Rigoletto e una versione concertistica di Fidelio interpretata dalla Wiener Staatsoper. Completano il quadro L’Italiana in Algeri e La Vie parisienne.
Cecilia Bartoli, Foto: © Opéra de Monte-Carlo - Fabrice Demessence.
La programmazione esplora un ampio spettro di emozioni, dall’intensità drammatica alla leggerezza. Tra le righe, emerge il tema dell’amore ostacolato, che attraversa le opere ricordando come il teatro d’opera resti il luogo privilegiato delle passioni umane.
La stagione include anche proposte fuori dai percorsi tradizionali: un concerto del Coro dell’Opera di Cape Town e Il ritorno d’Ulisse in patria in una versione innovativa con marionette.
Ricchi anche i recital e i concerti, con artisti di primo piano come Jonathan Tetelman, Asmik Grigorian, Anna Netrebko, Cecilia Bartoli, Franco Fagioli, Brian Jagde e George Petean.
Una stagione che afferma, con forza, la vitalità e la varietà dell’arte lirica contemporanea, una stagione che promette scintille.
SCOPRI LA STAGIONE 26/27
Récital Jonathan Tetelman
7 Novembre 2026
Tenore Jonathan Tetelman
Piano James Vaughan
Opera Gershwin Porgy and Bess
15, 19 & 21 NOVEMBRE 2026
Direzione musicale Lee Reynolds
Regia Jean-Louis Grinda
Récital Bizet Carmen
7 NOVEMBRE 2026
Direzione musicale Marc Leroy-Calatayud
Regia Vanessa d'Ayral de Sérignac
Concerto Cape Town Heritage Horizons
22 NOVEMBRE 2026
Coro dell'Opera di Cape Town
Opera Offenbach La Vie parisienne
23, 26, 27, 29 & 31 DICEMBRE 2026
Direzione musicale Gianluca Capuano
Regia Christian Lacroix
Opera Rossini L'italiana in Algeri
24, 26, 28 & 30 GENNAIO 2027
Direzione musicale Gianluca Capuano
Regia Gianluca Falaschi
Concerto Cecilia Bartoli & Franco Fagioli
29 GENNAIO 2027
Mezzo-soprano Cecilia Bartoli
Contro-tenore Franco Fagioli
Opera in concerto van Beethoven Fidelio
6 FEBBRAIO 2027
Direzione musicale Adam Fischer
Direttore del coro Stefano Visconti
Récital Asmik Grigorian
7 FEBBRAIO 2027
Soprano Asmik Grigorian
Opera Verdi Rigoletto
21, 23, 25 & 28 FEBBRAIO 2027
Direzione musicale Roberto Abbado
Regia Pier Francesco Maestrini
Concerto Anna Netrebko, Brian Jagde & George Petean
8 MARZO 2027
Direzione musicale Marco Armiliato
Opera Wagner Siegfried
5, 8, 11 & 15 APRILE 2027
Direzione musicale Gianluca Capuano
Regia Davide Livermore
Opera con marionette Monteverdi Il ritorno d'Ulisse in patria
13 APRILE 2027
Direzione musicale Gianluca Capuano
Regia Franco Citterio & Giovanni Schiavolin