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Eventi | 25 aprile 2026, 14:00

Grandi Voci, Grandi Storie: L’Opéra de Monte-Carlo presenta la stagione 2026/2027, la quinta sotto la direzione artistica di Cecilia Bartoli

Da Carmen a Siegfried, da Porgy and Bess a Rigoletto, passando per Fidelio, L’italiana in Algeri e La Vie parisienne: una stagione ricca di emozioni e grandi voci della scena internazionale

Opéra de Monte-Carlo © Joan Bracco.

Opéra de Monte-Carlo © Joan Bracco.

L’Opéra de Monte-Carlo ha svelato il programma della stagione 2026/2027, la quinta realizzata sotto la direzione artistica di Cecilia Bartoli.

Il cartellone si muove tra grandi titoli del repertorio e proposte originali. Accanto a Carmen e Siegfried figurano Porgy and Bess, Rigoletto e una versione concertistica di Fidelio interpretata dalla Wiener Staatsoper. Completano il quadro L’Italiana in Algeri e La Vie parisienne.

Cecilia Bartoli, Foto: © Opéra de Monte-Carlo - Fabrice Demessence.

La programmazione esplora un ampio spettro di emozioni, dall’intensità drammatica alla leggerezza. Tra le righe, emerge il tema dell’amore ostacolato, che attraversa le opere ricordando come il teatro d’opera resti il luogo privilegiato delle passioni umane.

La stagione include anche proposte fuori dai percorsi tradizionali: un concerto del Coro dell’Opera di Cape Town e Il ritorno d’Ulisse in patria in una versione innovativa con marionette.

Ricchi anche i recital e i concerti, con artisti di primo piano come Jonathan Tetelman, Asmik Grigorian, Anna Netrebko, Cecilia Bartoli, Franco Fagioli, Brian Jagde e George Petean.

Una stagione che afferma, con forza, la vitalità e la varietà dell’arte lirica contemporanea, una stagione che promette scintille.

SCOPRI LA STAGIONE 26/27

Récital Jonathan Tetelman

7 Novembre 2026

Tenore Jonathan Tetelman

Piano James Vaughan

Opera Gershwin Porgy and Bess 

15, 19 & 21 NOVEMBRE 2026 

Direzione musicale Lee Reynolds 

Regia Jean-Louis Grinda

Récital Bizet Carmen 

7 NOVEMBRE 2026 

Direzione musicale Marc Leroy-Calatayud 

Regia Vanessa d'Ayral de Sérignac

Concerto Cape Town Heritage Horizons 

22 NOVEMBRE 2026 

Coro dell'Opera di Cape Town

Opera Offenbach La Vie parisienne 

23, 26, 27, 29 & 31 DICEMBRE 2026 

Direzione musicale Gianluca Capuano 

Regia Christian Lacroix

Opera Rossini L'italiana in Algeri 

24, 26, 28 & 30 GENNAIO 2027 

Direzione musicale Gianluca Capuano 

Regia Gianluca Falaschi

Concerto Cecilia Bartoli & Franco Fagioli 

29 GENNAIO 2027 

Mezzo-soprano Cecilia Bartoli 

Contro-tenore Franco Fagioli

Opera in concerto van Beethoven Fidelio 

6 FEBBRAIO 2027 

Direzione musicale Adam Fischer 

Direttore del coro Stefano Visconti

Récital Asmik Grigorian 

7 FEBBRAIO 2027 

Soprano Asmik Grigorian

Opera Verdi Rigoletto 

21, 23, 25 & 28 FEBBRAIO 2027 

Direzione musicale Roberto Abbado 

Regia Pier Francesco Maestrini

Concerto Anna Netrebko, Brian Jagde & George Petean 

8 MARZO 2027 

Direzione musicale Marco Armiliato

Opera Wagner Siegfried 

5, 8, 11 & 15 APRILE 2027 

Direzione musicale Gianluca Capuano 

Regia Davide Livermore

Opera con marionette Monteverdi Il ritorno d'Ulisse in patria 

13 APRILE 2027 

Direzione musicale Gianluca Capuano 

Regia Franco Citterio & Giovanni Schiavolin

https://www.opera.mc/ 

© Joan Bracco.

© Joan Bracco.

© Monte Carlo Sociètè des Bains de Mer.

© Monte Carlo Sociètè des Bains de Mer.

© Joan Bracco.

© Joan Bracco.

Cecilia Bartoli © OMC Fabrice Demessense.

Cecilia Bartoli © OMC Fabrice Demessense.

© Monte Carlo Sociètè des Bains de Mer.

© Monte Carlo Sociètè des Bains de Mer.

Files:
 Scopri il programma della stagione 2026-2027 (27 MB)

Redazione

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