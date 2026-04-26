Nizza taglia i fondi agli eventi sportivi: risparmiati 2,2 milioni da reinvestire negli impianti cittadini

Svolta nella gestione delle risorse pubbliche a Nizza, dove l’amministrazione comunale ha deciso di interrompere il finanziamento a due grandi eventi sportivi internazionali, ottenendo in poche ore un risparmio complessivo di 2,2 milioni di euro.

Le risorse saranno destinate interamente alla manutenzione e al potenziamento degli impianti sportivi di prossimità.



La decisione arriva dopo l’annuncio del sindaco Éric Ciotti di voler porre fine al sostegno economico ai campionati mondiali Ironman 70.3, il cui modello economico, basato anche su quote di iscrizione particolarmente elevate, prevedeva un contributo pubblico annuo di circa 1,6 milioni di euro a favore di una struttura privata, nell’ambito di un accordo quadriennale.

A seguito di un confronto serrato con gli organizzatori, questi ultimi hanno formalmente comunicato la rinuncia totale ai finanziamenti comunali. Una scelta accolta con favore dall’amministrazione, che la interpreta come un segnale di responsabilità e attenzione alla gestione delle risorse pubbliche.



Nonostante il cambio di rotta, i campionati mondiali Ironman 70.3 si svolgeranno regolarmente a Nizza il 12 e 13 settembre, ma in condizioni considerate più sostenibili per il bilancio cittadino.





Analogo esito per l’evento di ultra-trail “Nice Côte d’Azur by UTMB”: anche in questo caso, le trattative hanno portato alla rinuncia completa alle sovvenzioni municipali, pari a circa 650 mila euro.



Complessivamente, il Comune ha quindi recuperato 2,2 milioni di euro in sole 24 ore. Fondi che saranno reinvestiti integralmente per migliorare e riqualificare le strutture sportive destinate ai cittadini.



Secondo il sindaco Ciotti, l’esito delle trattative dimostra come tali spese non fossero né indispensabili né giustificate, evidenziando al contrario l’efficacia di una gestione più rigorosa e orientata ai risultati.



L’amministrazione comunale ha infine ribadito l’intenzione di proseguire su questa linea, puntando a conciliare l’attrattività del territorio con una gestione attenta e responsabile delle finanze pubbliche.



