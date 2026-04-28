Stage d’icônes all’AGORA – Maison diocésaine: tre giorni di formazione con Père Jean-Baptiste Garrigou

Dal venerdì 8 maggio a domenica 10 maggio 2026 si svolgerà presso l’AGORA – Maison diocésaine uno “Stage d’icônes” dedicato all’arte iconografica, guidato da Père Jean-Baptiste Garrigou, Direttore dell’Atelier Saint-Jean-Damascène.
L’iniziativa è in programma dalle ore 9:00 alle 17:00 per l’intera durata delle tre giornate, ed è aperta ai partecipanti previa iscrizione, fino a esaurimento dei posti disponibili.
Il laboratorio rappresenta un’occasione di approfondimento e pratica dell’arte delle icone sotto la guida di un esperto del settore, offrendo un percorso strutturato nel corso di un intero fine settimana.
Per le iscrizioni e ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico: 06 60 90 12 69.