E' il momento del mughetto: il bianco che vale oro!

Non solo in occasione della festa dei lavoratori, il mughetto, tra aprile e maggio, é il fiore più venduto sia dai fiorai del mercato di Cours Saleya, sia nei negozi.

Bianco, profumatissimo, in mazzetti, ma soprattutto in vasi: è il fiore che caratterizza questo periodo dell'anno.

Da dove giungono i mughetti?

Buona parte di quelli in mazzi proviene da Nantes, mentre i mughetti in vaso sono prodotti soprattutto nel Var, dunque a poca distanza da Nizza e dal suo mercato.

Li si trova a tutti i prezzi, ma una bella confezione di mughetti in vaso supera i 15 euro.

Quest’anno vanno molto di moda le confezioni colorate con i mughetti assieme con altri fiori variopinti venduti in vasi anch’essi di vario colore.

Così il loro candore risalta ancora di più.