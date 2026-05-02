Cannes scommette sull’energia del mare: al via la centrale sotterranea che taglia bollette e CO₂

A Cannes prende forma una delle più ambiziose operazioni di transizione energetica della Costa Azzurra: sono ufficialmente iniziati i lavori per la centrale sotterranea di energia marina che sfrutterà le risorse termiche del Mediterraneo per riscaldare e raffrescare il cuore della città.

Il progetto, promosso dall’Agglomerazione Cannes Lérins guidata dal sindaco David Lisnard e realizzato da ENGIE Solutions, punta a coniugare sostenibilità ambientale e tutela del potere d’acquisto dei cittadini. L’entrata in funzione è prevista per l’autunno del 2027.

Una rete energetica dal mare per la città

Il sistema di talassotermia utilizzerà le “calorie” e le “frigorie” del Mar Mediterraneo per alimentare una rete di climatizzazione urbana.

Saranno oltre cinquanta gli edifici coinvolti, tra cui circa 40 condomini, 17 hotel e il Palais des Festivals et des Congrès, simbolo internazionale della città.

L’obiettivo è duplice: ridurre le emissioni di gas serra e stabilizzare i costi energetici per utenti e imprese. Secondo le stime, il sistema consentirà di evitare ogni anno 10.800 tonnellate di CO₂, equivalenti a migliaia di voli intercontinentali, e di abbattere le bollette fino al 15%.

Investimenti e autonomia energetica

L’intervento, dal valore complessivo di circa 55 milioni di euro, è interamente sostenuto dal concessionario privato, con il supporto di finanziamenti pubblici tra cui quelli dell’ADEME.

La rete sarà alimentata per il 75% da energia rinnovabile, riducendo la dipendenza dalle fonti fossili e dalle fluttuazioni dei mercati.

“Disponiamo di una risorsa locale straordinaria come il Mediterraneo – ha dichiarato Lisnard – che ci permette di coniugare ecologia ed economia, proteggendo al tempo stesso il reddito dei cittadini”.

Una centrale invisibile sotto la Croisette

Il cuore dell’impianto sorgerà sotto la Roseraie, lungo la celebre Boulevard de la Croisette, a una profondità fino a 12 metri, senza alterare l’estetica urbana.

Le condotte sottomarine, posate fino a 6 metri sotto il fondale e lontano dalle aree balneabili, convoglieranno l’acqua marina verso la centrale.

Qui, pompe di calore di ultima generazione produrranno simultaneamente energia termica per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici collegati.

Per la realizzazione delle infrastrutture sarà utilizzata una tecnologia di microtunneling, che consente interventi precisi e a basso impatto.

Tutela dell’ambiente marino

Particolare attenzione è stata riservata alla salvaguardia dell’ecosistema: temperatura dell’acqua pressoché invariata, protezione delle praterie di posidonia e dei coralli, riduzione del rumore subacqueo e sospensione dei lavori in presenza di cetacei.

Le tappe del progetto

Dopo la posa della rete principale tra il 2023 e il 2024 lungo la Croisette, i collegamenti proseguiranno fino al 2026 nelle vie limitrofe e verso boulevard Alexandre III. L’avvio operativo della centrale è previsto per il 2027.

Con questa infrastruttura, Cannes si candida a diventare un modello per le città costiere europee, puntando su un’energia rinnovabile, locale e praticamente inesauribile: quella del mare.



