“Chantage” (Blackmail) di Alfred Hitchcock in ciné-concerto a Monaco con l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Il 6 maggio 2026 alle 19:30, presso la Salle Garnier a Monaco, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo propone un ciné-concerto dedicato a “Chantage” (1929), titolo originale “Blackmail”, il celebre film di Alfred Hitchcock.
La proiezione sarà accompagnata da una partitura musicale composta da Neil Brand, orchestrata da Timothy Brock ed eseguita sotto la direzione di Frank Strobel. Durata del ciné-concerto: 1 ora e 30 minuti senza intervallo.
Il film racconta la vicenda di Alice White, fidanzata con un giovane ispettore di Scotland Yard. Per gioco e civetteria, accetta di seguire nel suo studio un pittore che le ha chiesto di posare come modella. L’uomo rivela però intenzioni meno lecite. La donna riesce a sfuggire all’aggressione uccidendolo con un coltello da pane trovato sul posto. Dopo aver rapidamente alterato le tracce, fugge ma, nella fretta, dimentica un guanto sulla scena.
Per informazioni e biglietti:
https://opmc.mc/concert/chantage-dalfred-hitchcok/
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