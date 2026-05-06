Extended Monaco Entreprises integrato in MonEntreprise.mc: una piattaforma unica per i servizi alle imprese del Principato di Monaco

Il programma governativo Extended Monaco Entreprises (EME), inizialmente disponibile come servizio autonomo dedicato all’accelerazione digitale delle imprese, è stato integrato nella piattaforma MonEntreprise.mc, punto di riferimento del Governo del Principato per informazioni, supporto e pratiche amministrative legate alla vita aziendale a Monaco.

Grazie a questa integrazione, i servizi di accompagnamento alla transizione digitale arricchiscono l’offerta già disponibile su MonEntreprise.mc. Le imprese possono ora accedere, da un’unica piattaforma, a tutte le informazioni, agli strumenti e alle procedure amministrative necessari per il loro sviluppo, dalla creazione dell’attività fino alla trasformazione digitale.

Questa evoluzione si inserisce nella strategia del Governo del Principato volta a offrire un punto di accesso unico, più chiaro, accessibile ed efficiente per supportare in modo duraturo i professionisti del territorio.

Due portali complementari in un percorso di convergenza

Il portale EME, nato per accompagnare la trasformazione digitale delle imprese monegasche, proponeva un percorso articolato in quattro fasi: un audit di maturità digitale per valutare il livello di digitalizzazione, un accompagnamento da parte di esperti per definire e attuare un piano di transizione, un ciclo di formazione sugli strumenti e le sfide del digitale e l’accesso ad aiuti e finanziamenti, in particolare attraverso il Fondo Bleu, per sostenere uno sviluppo strategico e sostenibile.

MonEntreprise.mc rappresenta invece il punto di accesso istituzionale centralizzato per tutte le procedure amministrative, le informazioni normative e i servizi destinati alle imprese del Principato. L’integrazione di EME completa questo ecosistema con strumenti concreti dedicati all’accelerazione digitale, offrendo un percorso più coerente, fluido e strutturato.

Esperienza utente semplificata e maggiore accessibilità

L’adozione di un’interfaccia più intuitiva, unita a una migliore organizzazione dei contenuti e delle funzionalità, consente agli utenti di individuare più rapidamente le informazioni e i servizi utili alla propria attività. La piattaforma, progettata con particolare attenzione ai contenuti e al supporto agli utenti, facilita la navigazione e migliora l’accesso agli strumenti di sviluppo digitale.

L’accessibilità è ulteriormente rafforzata grazie alla possibilità di creare un account e accedere tramite MonGuichet.mc, il portale unico per i servizi online del Governo. A differenza del sistema precedente, basato su un unico account aziendale, MonEntreprise.mc consente ora un accesso individuale per ciascun utente, garantendo maggiore flessibilità, sicurezza e fluidità.

Disponibile in francese e in inglese, la piattaforma risponde anche alle esigenze degli operatori economici internazionali presenti nel Principato e contribuisce a rafforzarne l’attrattività per le imprese estere.

Transizione automatica e continuità dei servizi

I conti EME attivi negli ultimi tre anni sono stati automaticamente trasferiti su MonEntreprise.mc. Tutti i servizi precedentemente disponibili — tra cui FlashUP ToolBox, autodiagnosi di maturità digitale, annuario dei professionisti, programmi di sensibilizzazione e accesso ai finanziamenti tramite Fondo Bleu — sono ora accessibili direttamente sulla nuova piattaforma.

Questa integrazione si inserisce pienamente nella strategia nazionale di transizione digitale del Governo del Principato, basata su un accesso unico, procedure semplificate e centralizzazione dei servizi.

Dati chiave del programma EME

Oltre 800 progetti di accelerazione digitale accompagnati

Più di 4.000 contatti formati

Oltre 50 eventi e workshop organizzati

Più di 150 attivatori digitali referenziati

Per ulteriori informazioni: extendedmonaco@gouv.mc

Contatti stampa: Direction de la Communication — presse@gouv.mc