Monaco, riunito il primo Collegio del Comitato di coordinamento contro riciclaggio, terrorismo e corruzione

Il primo Collegio del Comitato di coordinamento e monitoraggio della strategia nazionale di lotta contro il riciclaggio di capitali, il finanziamento del terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la corruzione si è riunito giovedì 7 maggio 2026 sotto la presidenza del Ministro di Stato del Principato di Monaco.

Nel corso dell’incontro, il Ministro di Stato Christophe Mirmand ha illustrato i progressi compiuti dai servizi e dalle autorità monegasche dopo l’adozione del terzo rapporto di avanzamento del Principato, presentato durante l’ultima assemblea plenaria del GAFI dello scorso febbraio. Il Ministro ha inoltre fatto riferimento agli scambi attualmente in corso e ai prossimi passaggi relativi al quarto rapporto di Monaco.

Christophe Mirmand ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalle équipe coinvolte e per i risultati ottenuti dall’inizio del processo di monitoraggio da parte del GAFI. In questa occasione, il Ministro di Stato ha ringraziato Pierre-André Chiappori, Consigliere di Governo – Ministro delle Finanze e dell’Economia, per il suo impegno al servizio del Principato, dando allo stesso tempo il benvenuto al suo successore, Frédéric Cottalorda. Mirmand ha sottolineato l’importanza della continuità dell’azione istituzionale e di una rinnovata ambizione comune.

Durante la riunione, i partecipanti sono stati nuovamente sensibilizzati sui lavori da proseguire oltre l’obiettivo dell’uscita di Monaco dalla lista grigia del GAFI, anche in vista della futura valutazione del Principato da parte del Comitato MONEYVAL.

I lavori previsti comprendono una revisione complessiva del quadro legislativo e regolamentare in materia di lotta al riciclaggio di capitali, al finanziamento del terrorismo, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e alla corruzione. Tra le priorità figurano inoltre la terza valutazione nazionale dei rischi e la raccolta e l’analisi periodica dei dati statistici.

Il Ministro di Stato ha infine ricordato che i progressi già riconosciuti dal GAFI rientrano in una dinamica più ampia, finalizzata a garantire a Monaco una conformità duratura ai più elevati standard internazionali, ribadendo la necessità di mantenere forte l’impegno collettivo.