Valbonne, paradiso per famiglie: il borgo della Costa Azzurra conquista la vetta

Valbonne si conferma una delle destinazioni più ambite per le famiglie sulla Costa Azzurra. A decretarlo è il quotidiano francese Le Figaro, che a fine marzo 2026 ha pubblicato una classifica dedicata alle migliori città dove stabilirsi con figli nei dintorni di Nizza.



Dopo aver analizzato 57 comuni con più di 1.500 abitanti situati entro 45 minuti dalla città, il verdetto è stato chiaro: al primo posto si piazza proprio Valbonne, il cui nome deriva dal latino “vallis bona”, ovvero “buona valle”.

Una definizione che, secondo la testata, riflette perfettamente la qualità della vita offerta dal territorio.





Scuole e innovazione trainano la classifica

A fare la differenza è soprattutto l’offerta educativa. Le scuole locali vengono definite “eccellenti”, con un riferimento particolare al Campus International de Valbonne, il cui collegio presenta uno dei più alti indici socio-educativi dell’indagine.



Un punto di forza rafforzato dalla vicinanza con Sophia Antipolis, uno dei principali poli tecnologici europei, sede di aziende hi-tech, centri di ricerca e grandi scuole. Un contesto che rappresenta una garanzia per il futuro dei più giovani e un fattore decisivo nella scelta delle famiglie.



Tra qualità della vita e limiti nei collegamenti

Chi vive a Valbonne conferma il giudizio positivo, pur senza nascondere alcune criticità.

Il borgo, noto per il suo centro storico a pianta regolare e per la celebre Place des Arcades, offre un ambiente suggestivo e vivibile. Tuttavia, per molti residenti, la mobilità resta un nodo irrisolto.



«Con figli e lavoro, la seconda auto è quasi indispensabile», raccontano alcuni abitanti, sottolineando la scarsa regolarità dei collegamenti pubblici verso città come Antibes. Un limite che, secondo altri, può comunque essere gestito grazie a una rete di autobus utilizzata anche dagli studenti.





Servizi, commercio e un mercato immobiliare impegnativo

Il costo della vita rappresenta l’altra faccia della medaglia. Come spesso accade sulla Costa Azzurra, anche qui il mercato immobiliare è elevato e può rappresentare un ostacolo per le famiglie più giovani.



In compenso, Valbonne offre un’ampia gamma di servizi: infrastrutture sanitarie, negozi, attività culturali e sportive. Un equilibrio che permette, secondo molti residenti, di “vivere quasi in autosufficienza”, senza doversi spostare frequentemente nei centri vicini.



Un’anima autentica tra storia e quartieri moderni

Dal centro storico fino al quartiere di Garbejaïre, più popolare ma molto apprezzato dalle famiglie, Valbonne mantiene un’identità forte e riconoscibile. Qui convivono tradizione e modernità, in un contesto sicuro e dinamico, dove bambini e ragazzi trovano spazi adeguati per crescere.



A differenza di altre località della zona, spesso percepite come più esclusive o stagionali, il comune ha saputo preservare una comunità viva tutto l’anno, arricchita da una forte componente internazionale.



Un borgo tra storia e innovazione

Situata nell’entroterra della Costa Azzurra, a pochi chilometri dal mare, Valbonne è un antico villaggio medievale fondato nel XVI secolo, noto per la sua struttura urbanistica a griglia, rara in Provenza e per un vivace calendario di mercati ed eventi.



Oggi rappresenta un perfetto equilibrio tra qualità della vita, opportunità lavorative e contesto naturale. Non a caso, per molti, resta una delle scelte più solide per chi desidera crescere una famiglia nel sud della Francia.



