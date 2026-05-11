Africa Pop: il colore dell’identità conquista il Musée Jakovsky

Fino al 18 ottobre 2026, il Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky ospita Africa Pop, una mostra capace di reinventare completamente gli spazi del museo attraverso un allestimento immersivo, colorato e fortemente orientato al riuso creativo.



L’esposizione si sviluppa come un percorso esperienziale che attraversa ogni ambiente del Château Sainte-Hélène: dalle sale temporanee all’appartamento storico dei conservatori, dalla terrazza al giardino.

Proprio quest’ultimo spazio, solitamente chiuso al pubblico, sarà eccezionalmente visitabile in alcune date tra maggio e settembre, offrendo un’occasione rara per scoprire opere inedite accompagnati da visite guidate personalizzate.





Il cuore del progetto è rappresentato dai tessuti wax, veri protagonisti della narrazione. Nati in Europa oltre un secolo fa e rapidamente adottati nei contesti africani, questi tessuti hanno assunto nel tempo un valore che va ben oltre l’estetica: sono diventati strumenti di comunicazione, capaci di raccontare storie, identità e appartenenze.



Senza radici in una singola tradizione, il wax si configura oggi come simbolo panafricano, ponte tra generazioni e tra il continente e le sue diaspore.



La mostra invita a osservare questi tessuti come autentiche opere d’arte, mettendoli in dialogo con creazioni di artisti africani contemporanei.





Ne emerge una riflessione sulla sottile linea che separa artigianato e arte, attraverso tecniche come ricamo, tintura, perline e scultura. Tra gli esempi più significativi, le maschere Gélédé del Benin e gli elementi dei telai tradizionali della Costa d’Avorio.



Il percorso espositivo è scandito da imponenti pannelli tessili – alcuni lunghi oltre cinque metri – che intrecciano motivi e temi diversi, dalla musica allo sport, dalla natura alla tecnologia.

Un racconto visivo che, con ironia, mette in relazione le realtà africane con la quotidianità globale, stimolando nuove prospettive sul consumo e sull’immaginario contemporaneo.





Africa Pop si presenta così come un vero e proprio viaggio sensoriale: si inizia varcando il cancello del museo e si conclude in un ambiente avvolto da profumi e suggestioni.

La scenografia, costruita come un grande atlante visivo, invita a cogliere connessioni e dettagli, mentre un film inedito di 30 minuti esplora l’evoluzione dell’eleganza africana, tra abiti tradizionali e moda contemporanea.



Più che una semplice esposizione, il progetto si configura come un dialogo aperto tra culture, un inno alla condivisione e alla contaminazione. Un’esperienza che celebra ciò che unisce, trasformando il museo in un luogo di incontro e scoperta continua.



