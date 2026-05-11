Le Fables de La Fontaine a Monaco: Vladimir Cosma protagonista con l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo presenterà il 20 maggio 2026 alle ore 15:00 lo spettacolo Les Fables de La Fontaine, evento dedicato a una delle opere più celebri della letteratura francese.

Protagonista dell’evento sarà Vladimir Cosma, con la partecipazione di Philippe Béran alla direzione, Joan Mompart come narratore e Marina Sosnina come artista della sabbia.

Lo spettacolo porterà sul palco le celebri Fables di Jean de La Fontaine, racconti che nel tempo hanno saputo divertire e allo stesso tempo far riflettere generazioni di lettori. Pur presentandosi come brevi storie popolate da animali astuti, le favole nascondono significati più profondi e affrontano i difetti dell’uomo e le ingiustizie della società.

Personaggi come il Corvo vanitoso o il Lupo in cerca di cibo trasmettono insegnamenti morali chiari e immediati. Le favole di La Fontaine sono infatti spesso proposte ai bambini perché aiutano a sviluppare il pensiero critico attraverso racconti semplici e comprensibili.

Lo spettacolo è consigliato a partire dai 5 anni. La durata prevista del concerto è di circa un’ora senza intervallo. Il prezzo del biglietto è di 5 euro.

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