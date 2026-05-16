Lux Aurea – Epifania francescana: Georges Rousse presenta una nuova opera al Monastero di Saorge

Il Monastero di Saorge, nelle Alpi Marittime francesi, ospita dal 15 maggio al 31 ottobre 2026 la mostra “Lux Aurea – Epifania francescana”, un progetto artistico firmato da Georges Rousse, artista visivo e fotografo di fama internazionale.

L’esposizione presenta un’opera eccezionale realizzata appositamente per gli ex lavatoi sotterranei del convento francescano, uno spazio aperto al pubblico per la prima volta. Da oltre quarant’anni Georges Rousse crea nel mondo installazioni monumentali basate sul dialogo tra architettura, prospettiva, forma e colore. Le sue opere, concepite direttamente nello spazio, sono per natura effimere e vengono successivamente fissate attraverso la fotografia.

“Lux Aurea” si inserisce nel programma delle celebrazioni per l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi. L’installazione è composta da foglie di rame dorate applicate alle pareti, ai pavimenti e alle volte dell’ambiente sotterraneo. Da uno specifico punto di osservazione, l’opera rivela un grande cerchio dorato che richiama contemporaneamente l’aureola sacra e il disco solare del “Frate Sole”.

La mostra nasce da una collaborazione tra il Centre des Monuments Nationaux e il Ministero dell’Istruzione francese. Nell’ambito del progetto, sei studenti dell’ultimo anno del corso d’arte del Lycée Guillaume Apollinaire di Nizza hanno partecipato a una residenza artistica presso il monastero, contribuendo alla realizzazione dell’opera insieme a Georges Rousse. Il risultato di questo lavoro educativo sarà presentato nel chiostro del complesso monastico.

L’ingresso alla mostra è gratuito, mentre l’accesso al Monastero di Saorge prevede un biglietto di 7 euro. L’ingresso gratuito è riservato ai minori di 25 anni, alle persone in cerca di lavoro, alle persone con disabilità accompagnate e ai possessori del pass istruzione.

La mostra sarà visitabile fino al 31 ottobre 2026. Orario di apertura indicato: sabato dalle 10.00 alle 17.00.