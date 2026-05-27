Saorge ospita la conferenza “Il colore dei fiori” con Marine Lafon

Oggi, mercoledì 27 maggio 2026, dalle ore 21:00 alle 22:30, il suggestivo borgo di Saorge accoglierà la conferenza botanica e poetica “Il colore dei fiori”, un incontro culturale dedicato ai misteri cromatici del mondo vegetale. L’evento si terrà presso la Chapelle des Pénitents Rouges, o nel giardino di Véro & Philippe a seconda delle condizioni meteorologiche.

Protagonista della serata sarà Marine Lafon, relatrice appassionata di botanica sensibile e divulgazione culturale, che guiderà il pubblico in un percorso tra scienza, arte ed emozione poetica.

Attraverso uno sguardo interdisciplinare, la conferenza esplorerà il significato biologico, simbolico e sensoriale dei colori dei fiori. Perché alcune specie mostrano tonalità intense di rosso, viola o blu? Qual è il ruolo dei pigmenti naturali nella sopravvivenza delle piante? E quali messaggi nascosti si celano dietro le sfumature della flora che ci circonda?

L’incontro offrirà anche una riflessione sul rapporto tra fiori e impollinatori, sulle strategie evolutive delle piante e sulla dimensione poetica che i colori della natura evocano da secoli nell’arte e nella letteratura europea.

Situato nel cuore delle Alpes-Maritimes, Saorge rappresenta il contesto ideale per un evento che unisce contemplazione, patrimonio culturale e sensibilità ecologica. La Chapelle des Pénitents Rouges, con la sua atmosfera intima e storica, contribuirà a rendere la serata un’esperienza immersiva e suggestiva.

L’evento si inserisce nel panorama delle iniziative culturali dedicate alla valorizzazione della natura, della conoscenza scientifica e delle arti poetiche nel territorio della Roya e del Mercantour. Per una sera, i colori dei fiori diventeranno linguaggio, scienza e poesia.