Finalista in Coppa di Francia, ma a rischio retrocessione: la strana stagione del Nizza

C’è qualcosa di quasi irreale nella stagione del Nizza: una squadra capace di arrivare a un passo da un trofeo nazionale e, nello stesso tempo, costretta a giocarsi la permanenza in Ligue 1 nello spareggio salvezza. È una contraddizione che racconta più di un semplice rendimento altalenante, bensì di un club entrato in una zona grigia, sospeso tra ambizione e fragilità, tra notti da grande squadra e pomeriggi da provinciale in affanno.

La finale di Coppa di Francia (persa contro il Lens) ha dato alla stagione una vetrina prestigiosa, ma il campionato ha consegnato un verdetto molto più duro: sedicesimo posto, 32 punti, 37 gol segnati e 60 subiti, con lo spareggio salvezza come ultima porta da attraversare.

Una stagione che sfugge a ogni tentativo di categorizzazione

Il Nizza non ha vissuto una normale annata negativa. Ha vissuto una stagione spaccata in due, quasi schizofrenica. Da una parte il percorso in Coppa di Francia, dove gli Aiglons hanno saputo sopravvivere a partite tese, supplementari emotivi e rigori, fino a conquistare il posto allo Stade de France. Dall’altra un campionato povero di continuità, segnato da una classifica sempre più pericolosa e da una difesa troppo vulnerabile per una squadra che, sulla carta, non era costruita per soffrire così tanto.

Il dato dei 60 gol subiti è probabilmente il manifesto più crudo del problema. Non si arriva a un playout per caso, ma perché - settimana dopo settimana - si accumulano crepe che non vengono riparate. Il Nizza ha spesso dato l’impressione di avere qualità individuale sufficiente per uscire dalle difficoltà, ma non una struttura collettiva abbastanza solida per evitare di tornarci dentro.

La Coppa di Francia come rifugio e illusione

Il percorso in Coppa di Francia ha avuto il sapore dell’evasione. Nei trentaduesimi il Nizza ha superato proprio il Saint-Étienne, poi ha eliminato Nantes ai rigori, Montpellier, Lorient ancora ai rigori e infine lo Strasburgo in semifinale, prima della finale persa 3-1 contro il Lens.

La semifinale vinta 2-0 a Strasburgo è stata forse il momento più luminoso dell’annata. In quella notte il Nizza ha mostrato compattezza, cinismo e maturità, cioè tutto ciò che in campionato era mancato con esasperante frequenza. Elye Wahi, protagonista con una doppietta, sembrava aver indicato una via: meno estetica, più sostanza; meno possesso sterile, più capacità di colpire nei momenti giusti.

Eppure la Coppa può anche ingannare. Le competizioni a eliminazione diretta comprimono il tempo, cancellano parte delle contraddizioni, trasformano una notte ben giocata in una narrazione di rinascita. Il campionato, invece, è più spietato: misura la tenuta quotidiana, non l’eccezione.

L’ultimo atto, senza lieto fine

La finale contro il Lens ha riportato il Nizza nel piano terreno della realtà. Il 3-1 subito allo Stade de France non ha rappresentato soltanto una sconfitta, ma il confronto tra una squadra arrivata all’appuntamento con un’identità più definita e un’altra ancora alla ricerca di sé stessa. Florian Thauvin ha aperto la partita, Odsonne Edouard ha firmato il raddoppio, Djibril Coulibaly ha accorciato prima dell’intervallo, ma Abdallah Sima ha chiuso i conti nella ripresa.

Per il Lens è stata una serata storica, il primo trionfo in Coppa di Francia. Per il Nizza, invece, la sensazione amara di aver sfiorato un trofeo senza riuscire davvero a cambiare il senso della stagione. Una finale può nobilitare un percorso, ma non cancella un campionato da sedicesimo posto.

Il cambio in panchina e il ritorno di Puel

Il ritorno di Claude Puel ha aggiunto un ulteriore elemento narrativo. Il club ha chiuso il rapporto con Franck Haise e ha affidato la squadra a un allenatore che conosce bene l’ambiente, già alla guida del Nizza tra il 2012 e il 2016. La missione era chiara: ridare ordine a una squadra finita in un contesto sportivo complicato.

Ma il ritorno di un tecnico esperto non è comunque una bacchetta magica. Puel ha cercato stabilità, compattezza, equilibrio. Il problema è che il Nizza aveva bisogno di ritrovare non solo un assetto, ma anche fiducia. Quando una stagione prende una piega così negativa, ogni errore pesa il doppio, ogni vantaggio non chiuso diventa paura, ogni partita si trasforma in un esame psicologico.

Lo spareggio con il Saint-Étienne: una notte dominata dalla paura e il ritorno come ultima spiaggia

La gara d’andata dello spareggio salvezza contro il Saint-Étienne ha confermato tutto: tensione, prudenza, blocchi bassi, paura di perdere prima ancora che voglia di vincere. Lo 0-0 del Geoffroy-Guichard è stato un risultato aperto, ma anche un segnale poco rassicurante sul piano offensivo. Nessuna delle due squadre ha centrato lo specchio della porta, in una partita definita dallo stesso sito del club come nervosa e difensiva.

Per il Nizza, l’assenza dello squalificato Wahi ha pesato. Senza il suo riferimento più pericoloso, gli Aiglons hanno faticato a dare profondità e minaccia reale all’azione. Puel ha scelto un 4-2-3-1 con Diouf in porta, Mendy, Bah, Oppong e Bard in difesa, Boudaoui e Sanson in mezzo, Clauss, Diop, Gouveia e Cho davanti. Ma la struttura, da sola, non è bastata a produrre occasioni pulite.

Tutto si deciderà nel ritorno all’Allianz Riviera, con una cornice resa ancora più particolare dalla prospettiva di giocare a porte chiuse, elemento che Rivère ha definito penalizzante per il club.

Per il Nizza non è soltanto una partita salvezza. È il giudizio finale su una stagione impossibile da archiviare con una formula semplice. Vincere significherebbe sopravvivere, evitando che la finale di Coppa diventi il paradossale prologo di una retrocessione. Perdere, invece, trasformerebbe l’annata in uno dei crolli più clamorosi del calcio francese recente: una squadra finalista nazionale ma incapace di mantenere il proprio posto in Ligue 1.

Secondo le quote dei principali bookmaker, il Nizza è comunque favorito per mantenere la posizione nel campionato massimo e salvarsi. In ogni caso, per orientarsi meglio all’interno delle quote per lo spareggio del campionato francese (e non solo), è possibile consultare gli strumenti rappresentati dai comparatori di quote. Si tratta di portali che, oltre alle quote, forniscono dati aggiornati, statistiche, ma anche indicazioni su offerte di vario tipo. Per esempio, qui trovi la guida completa per ottenere tutte le informazioni più utili, soprattutto per quanto riguarda la guida ai bonus.

Il fattore mentale sarà fondamentale per salvarsi

Le parole del presidente del Nizza Jean-Pierre Rivère dopo l’andata dei playout sono state dure nella sostanza: ha detto di non aver riconosciuto i giocatori, parlando di una squadra timida, troppo incline al passaggio all’indietro e incapace di prendere iniziativa. È un’analisi che va oltre la tattica.

Il punto è proprio questo: il Nizza non sembra soltanto una squadra in difficoltà tecnica, ma un gruppo schiacciato dal peso del fallimento possibile. Quando giochi una finale di Coppa e pochi giorni dopo devi salvarti, il cervello fa fatica a resettare. L’adrenalina della grande notte lascia spazio alla paura dell’abisso. È una transizione brutale, e il Nizza l’ha vissuta senza leggerezza.









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