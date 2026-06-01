Ready For IT torna a Monaco dal 2 al 4 giugno: focus su cybersicurezza, AI e trasformazione digitale

Dal 2 al 4 giugno 2026 il Grimaldi Forum di Monaco ospiterà la settima edizione di Ready For IT, il salone internazionale dedicato alla trasformazione digitale e alla sicurezza informatica che riunisce direttori dei sistemi informativi (DSI), responsabili della sicurezza dei sistemi informativi (RSSI), CTO, direttori dell’innovazione e fornitori di soluzioni tecnologiche.

L’evento rappresenta uno dei principali appuntamenti professionali dedicati alle aziende impegnate nei processi di evoluzione digitale, offrendo uno spazio di confronto sui temi strategici che stanno ridefinendo il settore IT. Tra gli argomenti al centro della manifestazione figurano cloud e infrastrutture digitali, cybersicurezza, gestione dei dati, intelligenza artificiale, connettività, trasformazione digitale, Industria 4.0, Internet of Things e innovazione tecnologica.

Ready For IT si distingue per il suo format basato su incontri One to One qualificati, programmati prima dell’evento sulla base dei progetti in corso, delle priorità strategiche e delle esigenze operative delle aziende partecipanti. Un sistema pensato per favorire confronti concreti tra decisori e partner tecnologici e accelerare i processi decisionali legati agli investimenti digitali.

Oltre agli appuntamenti business, il programma prevede conferenze, tavole rotonde, interventi di esperti, casi di studio e momenti di networking dedicati ai professionisti del settore. L’obiettivo è offrire ai partecipanti una panoramica sulle principali tendenze tecnologiche e sulle sfide che le imprese si trovano ad affrontare nell’ambito della modernizzazione dei sistemi informativi e della protezione digitale.

La manifestazione adotta inoltre una formula selettiva che limita il numero di espositori e partecipanti per garantire incontri mirati e di qualità. Secondo gli organizzatori, il modello punta a creare un ambiente orientato ai risultati, favorendo relazioni professionali durature e collaborazioni strategiche tra aziende e fornitori di tecnologia.

Ready For IT si svolgerà presso il Grimaldi Forum, dal 2 al 4 giugno 2026, l’evento è dedicato ai professionisti dell’IT, della trasformazione digitale e della cybersicurezza.