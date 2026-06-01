Monaco United promosso in Regionale: le ragazze di Marco Simone completano una stagione storica (Foto)

Monaco United ha raggiunto l’obiettivo più importante della sua giovane storia. Al termine di una stagione eccezionale, la squadra femminile guidata da Marco Simone ha conquistato ufficialmente la promozione al campionato Regionale grazie alla vittoria nel doppio confronto dei play-off contro l’Étoile d’Aubune.

Un traguardo che rappresenta il coronamento del progetto avviato meno di un anno fa e che aveva individuato nella promozione l’obiettivo prioritario sin dalla sua nascita. Imbattute per tutta la durata del campionato e protagoniste di un percorso dominato dall’inizio alla fine, le giocatrici del Monaco United avevano concluso la stagione regolare al primo posto della classifica, guadagnandosi l’accesso ai play-off decisivi.

«Ho vissuto tantissime esperienze nel calcio, da giocatore, da allenatore e da dirigente. Ma creare un club dal nulla e vederlo crescere così rapidamente regala una sensazione unica. Oggi vedere le nostre ragazze diventare campionesse, vedere il club approdare in Regionale e constatare l’entusiasmo che si sta creando attorno a Monaco United è una ricompensa straordinaria. In questa stagione abbiamo costruito molto più di una squadra: abbiamo costruito una famiglia», ha dichiarato Marco Simone, presidente e allenatore del Monaco United Women’s Football Club.

Una gara d’andata dominata

Nel primo atto dei play-off promozione, disputato davanti al pubblico di casa, Monaco United ha superato nettamente l’Étoile d’Aubune con il risultato di 10-1. Le ragazze di Marco Simone hanno offerto una prestazione di alto livello, imponendosi in ogni zona del campo e creando numerose occasioni da rete.

Nonostante l’ampio vantaggio accumulato, lo staff tecnico aveva chiesto alla squadra di mantenere alta la concentrazione, preservare l’imbattibilità stagionale e chiudere l’annata nel migliore dei modi.

Successo anche nel ritorno

La gara di ritorno si è disputata domenica sul campo dell’Étoile d’Aubune. Pur in condizioni difficili, Monaco United ha interpretato il match con la stessa determinazione mostrata durante tutta la stagione.

Alicia Sweye ha sbloccato il risultato nei primi minuti, consentendo alle monegasche di prendere immediatamente il controllo della partita. Successivamente sono arrivati altri due gol che hanno portato il punteggio sul 3-0 all’intervallo.

Fedeli ai principi di gioco sviluppati da Marco Simone fin dalla fondazione del club, le giocatrici hanno continuato a esprimere un calcio offensivo, collettivo e ambizioso. Nella ripresa è arrivata la quarta rete, seguita dal gol dell’Étoile d’Aubune e da altre due marcature del Monaco United che hanno fissato il risultato finale sul 6-1.

Grazie ai due successi ottenuti nei play-off, per 10-1 all’andata e 6-1 al ritorno, Monaco United ha conquistato ufficialmente la promozione in Regionale per la prossima stagione.

«È prima di tutto un immenso motivo di orgoglio. Quando abbiamo creato Monaco United, molti vedevano un progetto ambizioso, ma pochi immaginavano che avremmo raggiunto i nostri primi obiettivi così rapidamente. Questa promozione è la ricompensa per il lavoro quotidiano delle giocatrici, dello staff, dei volontari e di tutte le persone che hanno creduto in noi fin dal primo giorno. Al di là del risultato sportivo, sono soprattutto orgoglioso del modo in cui lo abbiamo ottenuto: con valori, rispetto, impegno e una vera identità di gioco. Questa promozione è importante, ma rappresenta soltanto una tappa nella costruzione di un progetto molto più grande», ha affermato Marco Simone.

Un risultato sportivo e umano

La promozione assume un significato particolare anche per il percorso compiuto dal club. In meno di un anno Monaco United ha costruito una squadra competitiva, sviluppando un’identità di gioco riconoscibile e consolidando una forte cultura di gruppo.

La coesione e lo spirito collettivo che hanno caratterizzato il lavoro quotidiano della squadra si sono riflessi sul campo attraverso prestazioni di alto livello e risultati costanti.

«Abbiamo vissuto una stagione meravigliosa, caratterizzata da un enorme coinvolgimento da parte delle giocatrici e dello staff. Siamo molto felici del risultato ottenuto e speriamo di continuare su questa strada anche in Regionale. I play-off, sia all’andata che al ritorno, sono stati prestazioni eccellenti. Abbiamo applicato i principi di gioco che ci hanno permesso di raggiungere questo livello e ancora una volta hanno dato i loro frutti. Era fondamentale restare fedeli alla nostra identità durante tutta la stagione, senza mai cambiare le nostre abitudini, e siamo riuscite a imporre il nostro stile di gioco. È stato un percorso eccezionale e sono estremamente orgogliosa di tutta la squadra», ha dichiarato la capitana Houleyemata Deme.

Una stagione da ricordare

La stagione 2025-2026 resterà nella storia del giovane club grazie a una serie di risultati significativi:

Titolo di Campione Distrettuale;

Vittoria della Coppa Marenco;

Finale della Coppa Mediterranea;

Promozione in Regionale, obiettivo principale fissato fin dalla nascita del progetto.

«Ciò che mi rende più felice è lo spirito del gruppo. Abbiamo riunito giocatrici con percorsi differenti, ma tutte hanno aderito alla stessa visione. Ogni giorno vedo una squadra unita, generosa, che lavora e migliora costantemente. Monaco United è nato per costruire qualcosa di duraturo, innovativo e unico nel calcio femminile. Questa promozione è uno splendido successo, ma rappresenta soprattutto l’inizio della nostra storia», ha concluso Marco Simone.

Monaco United chiude così la stagione 2025-2026 nel migliore dei modi. Imbattute per tutto l’anno, le ragazze guidate da Marco Simone hanno scritto la prima grande pagina della storia del club, conquistando la promozione in Regionale e ponendo le basi per il futuro sviluppo del progetto sportivo.