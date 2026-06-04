I Barbagiuans di Monaco vincono la seconda edizione della Racing Stars Football Cup (Foto)

Lo Stade Louis-II ha ospitato la seconda edizione della Racing Stars Football Cup, evento organizzato dai Barbagiuans di Monaco che ha aperto ufficialmente la settimana del Gran Premio di Monaco all’insegna del calcio, dello spettacolo e della solidarietà.

Di fronte a un pubblico numeroso, i Barbagiuans di Monaco hanno affrontato la Nazionale Piloti, la selezione dei piloti capitanata da Pierre Gasly. La manifestazione, promossa dal presidente dei Barbagiuans Louis Ducruet, ha riunito personalità del mondo dello sport e dello spettacolo in una serata che ha unito intrattenimento e impegno benefico.

Tra gli ospiti più attesi figurava Ronaldinho, affiancato da Nikos Aliagas, Paul de Saint Sernin, Paul Mirabel, Ludovic Giuly, Tibo InShape e Ricky Whittle, tutti schierati con i colori dei Barbagiuans di Monaco. Dall’altra parte, la Nazionale Piloti poteva contare sulla presenza di Pierre Gasly, Carlos Sainz, Isack Hadjar e Felipe Massa. Presente a bordo campo anche il giovane talento Kimi Antonelli, che ha partecipato alle celebrazioni dell’evento.

Nonostante la presenza di campioni del calcio come Leonardo Bonucci e Clarence Seedorf nelle fila della Nazionale Piloti, i Barbagiuans hanno preso rapidamente il controllo dell’incontro grazie all’esperienza e alla qualità di giocatori come Ludovic Giuly, Sébastien Squillaci, Gaël Givet, Flavio Roma, Olivier Veigneau e Valère Germain.

La formazione monegasca ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 4-1. Tra i momenti più apprezzati della serata, il gol realizzato da Louis Ducruet, accolto dagli applausi dello Stade Louis-II.

Durante l’intervallo, il DJ Yann Muller, anch’egli membro dei Barbagiuans, ha animato lo stadio con una performance che ha coinvolto il pubblico, trasformando la pausa in un momento di festa e convivialità.

Nella ripresa, l’allenatore Marco Simone ha effettuato numerosi cambi per permettere a tutti i partecipanti di prendere parte all’evento. Sono così scesi in campo anche GregMMA, Tibo InShape e altre personalità presenti alla manifestazione.

La Nazionale Piloti è riuscita a ridurre lo svantaggio sul 4-2, ma i Barbagiuans hanno successivamente ristabilito le distanze, imponendosi con il punteggio finale di 6-2 e conquistando così la seconda edizione della Racing Stars Football Cup.

Tra le immagini simbolo della serata spicca la partecipazione di Ronaldinho. Il Pallone d’Oro 2005, arrivato nel Principato appositamente per l’occasione, ha disputato l’intero primo tempo, mettendo in mostra tecnica, qualità e alcune delle giocate che hanno caratterizzato la sua carriera.

Oltre all’aspetto sportivo, la manifestazione ha confermato la propria finalità benefica. I fondi raccolti saranno destinati alle associazioni Mercy Ships e Les Soins de l’Espoir, le due organizzazioni sostenute quest’anno dai Barbagiuans di Monaco per supportare le loro attività a favore delle persone più bisognose.

Al termine della partita, Louis Ducruet ha espresso soddisfazione per il successo dell’iniziativa: «Siamo estremamente felici di questa seconda edizione. C’erano tutti gli ingredienti per renderla speciale: uno stadio gremito, piloti che hanno partecipato con grande generosità, personalità e leggende dello sport che hanno risposto con entusiasmo al nostro invito e, naturalmente, un pubblico straordinario che ha creato un’atmosfera fantastica. È motivo di grande orgoglio per i Barbagiuans inaugurare la settimana del Gran Premio di Monaco con un evento come questo e continuare a promuovere i nostri valori di condivisione, solidarietà e convivialità».

Con il successo dei Barbagiuans nella Racing Stars Football Cup, la settimana del Gran Premio di Monaco è ufficialmente iniziata.