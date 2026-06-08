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Eventi | 08 giugno 2026, 13:04

Kazuki Yamada e Gil Shaham protagonisti all’Auditorium Rainier III per il concerto sinfonico dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Una serata dedicata ai capolavori di Piotr Ilitch Tchaikovsky e Ludwig van Beethoven, due figure centrali della storia della musica classica europea.

Kazuki Yamada e Gil Shaham protagonisti all’Auditorium Rainier III per il concerto sinfonico dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo presenta un prestigioso appuntamento della stagione sinfonica con il concerto in programma domenica 14 giugno 2026 alle ore 18 presso l’Auditorium Rainier III.

Sul podio salirà il direttore musicale dell’orchestra, Kazuki Yamada, affiancato dal violinista di fama internazionale Gil Shaham, tra gli interpreti più apprezzati del panorama musicale contemporaneo.

Gil Shaham. Foto: ©Chris Lee, 2020.
 

Il programma della serata sarà dedicato a due grandi protagonisti della musica classica, Piotr Ilitch Tchaikovsky e Ludwig van Beethoven, offrendo al pubblico un percorso musicale che attraversa alcune delle pagine più significative del repertorio sinfonico e concertistico.

Kazuki Yamada. Foto:  ©Sasha Gusov OPMC
 

L’evento si inserisce nella Grande Saison dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, confermando l’impegno dell’istituzione monegasca nella promozione dell’eccellenza artistica internazionale attraverso la collaborazione con direttori e solisti di primo piano.

Redazione

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