Arcadi Volodos all’Auditorium Rainier III per il recital conclusivo della stagione

Mercoledì 17 giugno alle ore 19.30, l’Auditorium Rainier III ospiterà Arcadi Volodos per l’ultimo recital della stagione.

Il pianista proporrà un programma che mette in dialogo due figure centrali del repertorio romantico: Franz Schubert e Frédéric Chopin. La prima parte della serata sarà dedicata al compositore austriaco, mentre dopo l’intervallo il pubblico potrà ascoltare una selezione di pagine tra le più rappresentative della produzione pianistica di Chopin, comprendente mazurche, un preludio e una delle sue sonate più celebri, nota per la presenza della celebre Marcia funebre.

Con questo appuntamento si conclude la stagione dei recital dell’Auditorium Rainier III, affidata a uno dei più apprezzati interpreti del panorama pianistico internazionale.

Programma

Franz Schubert

Sonata per pianoforte in sol maggiore, D. 894 op. 78.

Frédéric Chopin

Mazurka in si minore, op. 33 n. 4.

Mazurka in mi minore, op. 41 n. 2.

Mazurka in fa minore, op. 63 n. 2.

Preludio in do diesis minore, op. 45.

Sonata n. 2 in si bemolle minore, op. 35.





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