L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo celebra 170 anni di storia: svelata la stagione 2026-2027 (Video)

Per celebrare il 170° anniversario dalla sua fondazione, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo presenta la stagione 2026/2027, la prima affidata alla direzione di Nathalie Stutzmann. Il programma metterà in evidenza il bicentenario della morte di Beethoven, la presenza di Mao Fujita come artista in residenza, l'opera "Roma" di Massenet in versione concerto e un concerto conclusivo dedicato ai grandi classici del cinema americano.

La stagione offrirà un ampio percorso musicale che spazierà dai grandi concerti sinfonici ai recital pianistici, passando per la musica da camera, gli appuntamenti dedicati alle famiglie e al giovane pubblico, i cine-concerti e i concerti spirituali, con la partecipazione di numerosi artisti e formazioni ospiti provenienti dal panorama internazionale.

La celebrazione del 170° anniversario dell'orchestra prenderà forma attraverso una stagione che, da settembre 2026 a luglio 2027, offrirà al pubblico un percorso musicale ricco e diversificato. La nuova stagione proporrà quasi 50 concerti tra appuntamenti sinfonici, recital, musica da camera e cine-concerti, con la partecipazione di oltre 50 artisti ospiti e tre cori invitati. In programma 38 concerti della Grande Saison, sette Happy Hour Musicaux, un concerto per famiglie, due appuntamenti dedicati al giovane pubblico e due concerti spirituali.

L'inaugurazione è in programma il 13 settembre 2026 all'Auditorium Rainier III con Bertrand de Billy sul podio e il violoncellista Truls Mørk, impegnati in un programma dedicato a Henri Dutilleux e Maurice Ravel.

Tra gli appuntamenti più attesi figura “Roma” di Jules Massenet, proposta il 26 settembre 2026 in versione concerto sotto la direzione di Diego Ceretta con la partecipazione del Chœur de Radio France.

La stagione vedrà alternarsi sul palco numerosi direttori e solisti internazionali. Tra questi Marek Janowski, Lawrence Foster, Cristian Măcelaru, Jukka-Pekka Saraste, Charles Dutoit e la stessa Nathalie Stutzmann, oltre a interpreti come Randall Goosby, Alexandra Dovgan, Daniel Lozakovich, Johan Dalene, Janine Jansen, András Schiff, Elīna Garanča e Christian Van Horn.

Ampio spazio sarà riservato anche ai recital pianistici con protagonisti David Kadouch, Piotr Anderszewski, Dmitry Shishkin, Lucas Debargue, Grigory Sokolov, Jorge Luís Prats, Emmanuel Ax, Arcadi Volodos, Mao Fujita e András Schiff.

Non mancheranno gli appuntamenti dedicati alle famiglie e ai più giovani, tra cui il concerto “Harry Potter et la sorcellerie dans la musique” del 31 ottobre 2026 e gli spettacoli “Le Petit Prince” e “Le Tricorne” inseriti nel ciclo Jeune Public.

Il calendario comprenderà inoltre il cine-concerto “Les Temps Modernes” di Charles Chaplin, in programma il 4 novembre 2026 alla Salle Garnier sotto la direzione di Frank Strobel, e il tradizionale Concerto di Natale a ingresso libero previsto il 23 dicembre 2026 presso l'Église Saint-Charles.

Nel corso della stagione si svolgeranno anche sette Happy Hour Musicaux, appuntamenti cameristici che coinvolgeranno i musicisti dell'orchestra in programmi dedicati a compositori che spaziano dal repertorio barocco alla musica contemporanea.

Tra i momenti dedicati alla spiritualità figurano il concerto spirituale del 18 marzo 2027 con “Le Sept Dernières Paroles du Christ en croix” di Joseph Haydn, a ingresso libero, e l'esibizione del 4 aprile 2027 diretta da Ton Koopman con l'Ensemble vocal de l'Académie Rainier III.

La chiusura della stagione è fissata per il 4 luglio 2027 con “Hommage au cinéma américain”, concerto diretto da Yvan Cassar che renderà omaggio ai grandi classici della cinematografia statunitense.

Per scoprire in anteprima la stagione 2026/2027 è disponibile anche il video di presentazione ufficiale dell'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo:

Sono già disponibili i biglietti per la stagione 2026/2027 dell'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, messi in vendita a partire dal 12 giugno alle ore 14.00.

I biglietti sono disponibili online tramite montecarloticket e presso la biglietteria dell'Atrium del Casino, in Place du Casino a Monte-Carlo. Lo sportello è aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 17.30.

Per informazioni è possibile contattare il numero +377 92 00 13 70, oppure scrivere all'indirizzo email atrium@opmc.mc.

È inoltre prevista la chiusura estiva della biglietteria dal 7 al 31 agosto compresi.

Tariffe e informazioni:

https://opmc.mc/tarifs-concerts-saison-26-27/

https://opmc.mc/en/season-26-27/



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