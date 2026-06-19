Monaco protagonista alla Giornata dello Sport e del Benessere dell’UNESCO: il Paijeda in vetrina a Parigi

Il Principato di Monaco ha preso parte il 6 giugno alla Giornata dello Sport e del Benessere organizzata dall’UNESCO presso lo stadio Émile-Anthoine di Parigi, attraverso la presenza della Fédération monégasque de Paijeda, invitata dalla Delegazione permanente di Monaco presso l’UNESCO.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante vetrina internazionale per il Paijeda, arte marziale creata nel Principato di Monaco nel 2020, mettendo in evidenza il dinamismo e la capacità di innovazione del Paese nel settore sportivo.

Per l’occasione erano presenti Claude Pouget, fondatore della disciplina e presidente della Fédération monégasque de Paijeda, insieme a quattro giovani praticanti che hanno condiviso la loro passione e illustrato al pubblico le peculiarità di questa arte marziale. La delegazione era accompagnata da Séverine Dusaintpère, Delegata permanente aggiunta di Monaco presso l’UNESCO.

Attraverso la partecipazione a questa giornata, il Principato ha riaffermato il proprio impegno nei confronti dei valori promossi dall’UNESCO e la convinzione che lo sport rappresenti un efficace strumento di pace, inclusione sociale e sviluppo sostenibile.

La presenza del Paijeda ha inoltre consentito di valorizzare il patrimonio culturale monegasco. Questa disciplina integra infatti la lingua monegasca nella propria pratica e adotta nelle sue tenute i colori tradizionali del Principato, il rosso e il bianco.