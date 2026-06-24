Oltre 450 spettacoli gratuiti tra mare e montagne: l’estate culturale che trasforma le Alpi Marittime

Le Alpi Marittime si preparano a vivere un’estate all’insegna della cultura diffusa.

Dal 26 giugno al 31 agosto 2026, oltre 450 spettacoli gratuiti animeranno più di 150 comuni del dipartimento francese, dal litorale alle valli alpine, grazie a un programma che punta a rendere l’arte accessibile a tutti, anche nelle località più lontane dai grandi centri urbani.



L’annuncio è arrivato dal Museo Dipartimentale delle Arti Asiatiche di Nizza, dove il presidente del Dipartimento delle Alpi Marittime, Charles Ange Ginésy, ha presentato la nuova stagione culturale estiva, che coincide anche con il trentesimo anniversario delle celebri “Soirées Estivales”, una formula unica in Francia nata nel 1996.



Les soirées estivales ©Département06



Cultura senza confini: spettacoli nei borghi e nelle città

L’obiettivo resta quello di portare la cultura direttamente ai cittadini, superando le distanze geografiche e offrendo occasioni di incontro e partecipazione in ogni angolo del territorio.



Musica, teatro, danza, comicità, circo, magia e spettacoli dal vivo comporranno un cartellone particolarmente ricco, pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età.

Un’edizione che avrà inoltre un forte accento internazionale grazie all’omaggio al Brasile, protagonista di numerosi appuntamenti musicali ispirati ai ritmi della samba e alle tradizioni del Nord-Est del Paese sudamericano.



Les soirées estivales ©Département06

Quattro grandi appuntamenti gratuiti

Cuore pulsante della stagione saranno le Soirées Estivales, che per tutta l’estate porteranno concerti e spettacoli nelle piazze e negli spazi pubblici delle Alpi Marittime, confermandosi uno degli eventi culturali più attesi della regione.



Spazio anche alla letteratura con il Festival des Mots, in programma dal 17 luglio all’8 agosto in otto comuni.

L’iniziativa offrirà al pubblico letture e incontri dedicati alla lingua francese e alla narrativa contemporanea, con la partecipazione di attori e interpreti di primo piano come Raphaël Quenard, Valérie Bonneton, Lionnel Astier e Alice Pol.



Gli appassionati di musica potranno invece ritrovarsi ogni giovedì, dal 16 luglio al 20 agosto, sulla terrazza panoramica dell’Espace Culturel Lympia di Nizza, dove le serate Jazz Art Lympia trasformeranno il porto cittadino in un raffinato club jazz all’aperto affacciato sul Mediterraneo.



Tra gli eventi più originali spiccano infine le Folies des Lacs, in programma il 19 luglio alla Colmiane.

Dalle 12 alle 17.30, il lago della località alpina ospiterà una grande festa musicale dedicata ai colori e ai suoni del Brasile, immersa negli spettacolari paesaggi del Parco del Mercantour.





Trent’anni di impegno per la cultura

«A trent’anni dalla loro nascita, gli eventi culturali estivi continuano a far battere il cuore delle Alpi Marittime», ha dichiarato Charles Ange Ginésy. «Con oltre 450 spettacoli gratuiti in più di 150 comuni, l’obiettivo resta quello di garantire a tutti l’accesso a un’offerta culturale di qualità vicino a casa. Inoltre, il 99% degli artisti coinvolti proviene dal territorio, a conferma del nostro sostegno ai talenti locali».



Mostre e patrimonio per un’offerta culturale completa

Accanto agli spettacoli dal vivo, la stagione sarà arricchita da importanti esposizioni ospitate nei musei dipartimentali, ampliando ulteriormente l’offerta culturale estiva.



Con questa programmazione, il Dipartimento delle Alpi Marittime conferma il proprio ruolo di principale sostenitore della cultura locale, ribadendo l’impegno per la diffusione delle arti e la valorizzazione del patrimonio come elementi fondamentali dell’identità del territorio.