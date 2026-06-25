Stagione 2026/2027 dell'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo: una nuova pagina nella storia dell'istituzione (Video)

La stagione 2026-2027 dell'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo si preannuncia come una delle più ricche degli ultimi anni. Da settembre a luglio il Principato ospiterà un susseguirsi di concerti sinfonici, recital, musica da camera, produzioni dedicate alle famiglie, cine-concerti e appuntamenti speciali, con la partecipazione di alcuni tra i musicisti più apprezzati del panorama internazionale. Un cartellone che conferma il ruolo dell'orchestra come protagonista della vita culturale monegasca.

Tra le principali novità della stagione spicca il passaggio di testimone alla direzione artistica. Dopo dieci anni alla guida dell'orchestra, Kazuki Yamada conclude il proprio incarico, lasciando spazio a Nathalie Stutzmann.

La musicista francese inaugura una pagina storica per l'istituzione: sarà infatti la prima donna a dirigere artisticamente e musicalmente l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dalla sua fondazione nel 1856. La sua nomina rappresenta una scelta che guarda al futuro, mantenendo al tempo stesso la continuità con una tradizione costruita in oltre un secolo e mezzo di attività.

Nathalie Stutzmann. Foto: ©Daniele Ratti



Il pubblico potrà vederla sul podio in due appuntamenti particolarmente significativi, previsti il 5 dicembre 2026 e il 14 maggio 2027, concerti destinati a caratterizzare il suo debutto ufficiale alla guida dell'orchestra.

Anche quest'anno il calendario riunisce alcuni dei nomi più prestigiosi della musica classica. L'apertura della stagione, fissata per il 13 settembre, sarà affidata a Bertrand de Billy insieme al violoncellista Truls Mørk, interprete riconosciuto tra i maggiori specialisti del suo strumento.

Accanto a loro si alterneranno sul podio Charles Dutoit, Marek Janowski, Lawrence Foster, Ton Koopman e Cristian Măcelaru, mentre il pubblico potrà ascoltare alcuni tra i pianisti più richiesti del panorama internazionale.

David Kadouch, Grigory Sokolov, Piotr Anderszewski, Lucas Debargue, Mao Fujita, Emanuel Ax, Alexandre Kantorow, Arcadi Volodos e András Schiff saranno infatti protagonisti di una serie di recital distribuiti durante tutta la stagione.

Tra questi, Mao Fujita assumerà anche il ruolo di artista residente, partecipando a diversi progetti dell'orchestra nel corso dell'anno.

Il cartellone riserva inoltre spazio ai grandi interpreti del violino, come Daniel Lozakovich, Janine Jansen, Frank Peter Zimmermann, Randall Goosby e Johan Dalene. A giugno 2027 sarà invece la celebre mezzosoprano Elīna Garanča a impreziosire uno degli ultimi concerti della stagione.

La programmazione alterna grandi classici, opere raramente eseguite e produzioni dedicate a pubblici differenti.

Tra gli eventi più attesi figura Roma di Jules Massenet, proposta in forma di concerto con la partecipazione del Chœur de Radio France, offrendo agli appassionati l'opportunità di riscoprire un titolo poco frequente nei programmi sinfonici.

Ampio spazio sarà dedicato anche all'universo musicale di Beethoven, con diverse esecuzioni che comprenderanno alcuni dei suoi concerti per pianoforte e altre pagine fondamentali del repertorio.

Il calendario non si limita però alla musica classica tradizionale. La Salle Garnier ospiterà il cine-concerto di Tempi moderni di Charlie Chaplin, dove la proiezione del film sarà accompagnata dall'esecuzione orchestrale dal vivo.

La conclusione della stagione offrirà invece un viaggio nelle colonne sonore hollywoodiane grazie a un concerto diretto da Yvan Cassar, dedicato alle musiche che hanno segnato la storia del cinema americano.

L'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo continua a sviluppare iniziative rivolte a un pubblico eterogeneo.

Nel programma trovano spazio spettacoli destinati ai più giovani, come Harry Potter e la magia nella musica, Il Piccolo Principe e Il Tricorno, concepiti per avvicinare bambini e famiglie alla musica sinfonica attraverso percorsi coinvolgenti.

Proseguiranno inoltre gli Happy Hours Musicaux, incontri dedicati alla musica da camera che permettono agli spettatori di vivere un'esperienza più informale grazie al dialogo diretto con i musicisti al termine dei concerti.

L'offerta comprende anche concerti spirituali a ingresso gratuito, gli appuntamenti tradizionali di Natale e Pasqua e una politica di prezzi studiata per favorire la partecipazione del maggior numero possibile di spettatori.

L'identità della stagione è legata anche agli spazi che la ospitano. L'Auditorium Rainier III, noto per le sue qualità acustiche, sarà il punto di riferimento per i principali concerti sinfonici, mentre la storica Salle Garnier accoglierà recital e produzioni speciali.

Anche il Grimaldi Forum entrerà a far parte del calendario degli eventi, così come la Chiesa Saint-Charles, scelta per ospitare i concerti spirituali in un contesto particolarmente suggestivo.

Grazie a oltre cento appuntamenti distribuiti tra settembre 2026 e luglio 2027, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo conferma la propria vocazione internazionale e propone una stagione che unisce tradizione, innovazione e apertura verso nuovi pubblici. Un programma costruito per valorizzare il grande repertorio, promuovere interpreti di assoluto livello e consolidare il ruolo del Principato di Monaco tra le principali destinazioni della musica classica europea.



Sono già disponibili i biglietti per la stagione 2026/2027 dell'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo online, tramite montecarloticket e presso la biglietteria dell'Atrium del Casino, in Place du Casino a Monte-Carlo. Lo sportello è aperto dal martedì al sabato dalle 10 alle 17.30.

Per informazioni è possibile contattare il numero +377 92 00 13 70, oppure scrivere all'indirizzo email atrium@opmc.mc .

È inoltre prevista la chiusura estiva della biglietteria dal 7 al 31 agosto compresi.

Tariffe e informazioni:

https://opmc.mc/tarifs-concerts-saison-26-27/

https://opmc.mc/en/season-26-27/



La brochure è disponibile in allegato in fondo all'articolo.