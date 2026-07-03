Il Maestro Philippe Jordan inaugura la stagione dei Concerts au Palais Princier di Monaco

La prestigiosa rassegna estiva Concerts au Palais Princier prenderà il via giovedì 9 luglio 2026 alle ore 21:30 nella suggestiva Cour d'Honneur, con un appuntamento d'eccezione affidato all'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sotto la direzione del Maestro Philippe Jordan.

Per l'inaugurazione della stagione, il pubblico assisterà all'esecuzione integrale della Sinfonia n. 5 in do diesis minore di Gustav Mahler, una delle opere più monumentali e amate del repertorio sinfonico. Composta tra il 1901 e il 1902, la Quinta Sinfonia rappresenta un intenso viaggio emotivo che conduce dall'oscurità alla luce, culminando nel celebre Adagietto, pagina musicale universalmente conosciuta per la sua straordinaria intensità espressiva e per il suo profondo lirismo.

Philippe Jordan, tra i più autorevoli direttori d'orchestra della sua generazione, è riconosciuto a livello internazionale per la profondità delle sue interpretazioni del repertorio austro-tedesco. La sua collaborazione con l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo promette una lettura di grande spessore artistico, all'altezza della tradizione musicale del Principato.

L'edizione 2026 dei Concerti al Palazzo del Principe riveste inoltre un significato particolare: ricorre infatti il 75° anniversario della rinascita della manifestazione, rilanciata nel 1951 dal Principe Ranieri III, mentre l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo celebra 170 anni di storia, confermandosi una delle istituzioni musicali più prestigiose d'Europa.

La storica Cour d'Honneur del Palazzo del Principe, aperta eccezionalmente al pubblico durante il periodo estivo, offrirà ancora una volta una cornice unica nella quale architettura, storia e grande musica si fondono in un'esperienza culturale di altissimo livello.

Informazioni per il pubblico

È richiesto un abbigliamento smart casual; per gli uomini sono obbligatori giacca e cravatta. All'interno del Palazzo è severamente vietato utilizzare telefoni cellulari, effettuare fotografie o riprese video durante l'evento.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.