Marsiglia ospita il 3XFestival: dal 3 al 5 luglio il grande basket 3x3 protagonista al Parc Chanot

Dal 3 al 5 luglio 2026 il Parc Chanot di Marsiglia ospiterà una nuova edizione del 3XFestival. Per tre giorni la città francese accoglierà l'élite mondiale del basket 3x3 in un evento che unirà competizioni internazionali, animazioni sportive e cultura urbana.

Dal 3 luglio diverse scuole di Marsiglia parteciperanno a una giornata dedicata alla scoperta del basket 3x3. Il programma prevede laboratori di introduzione alla disciplina, attività creative POSCA per la realizzazione di un tifo con i colori del festival e l'accesso privilegiato agli incontri delle Women's Series.

Oltre alle competizioni di alto livello, il 3XFestival è pensato come una grande festa popolare. Per tutta la durata della manifestazione, la Città di Marsiglia proporrà un'area relax all'interno del villaggio partner, allestita con i colori dell'estate marsigliese, oltre a un programma di animazioni rivolto al grande pubblico e ai più giovani.

L'edizione 2026 sarà inoltre caratterizzata dal lancio della Road to 3XF, una nuova competizione di qualificazione sostenuta dalla Città di Marsiglia. Organizzata il 27 giugno scorso in Place Bargemon, l'iniziativa ha permesso a giovani cestiste e cestisti marsigliesi di età compresa tra i 19 e i 22 anni di conquistare la qualificazione al torneo, a testimonianza della volontà della Città di Marsiglia di favorire l'accesso allo sport e valorizzare i talenti locali.

La Città di Marsiglia intende valorizzare la pratica dello sport accessibile a tutte e a tutti, con particolare attenzione al basket 3x3, nuova disciplina olimpica, su tutto il territorio cittadino.

Dal 2022 la municipalità e la Fédération Française de Basket-Ball collaborano a progetti finalizzati a facilitare la pratica di questo sport a Marsiglia. Gli obiettivi della cooperazione sono creare e riqualificare spazi dedicati alla pratica sportiva, abbellire ciascun campo con un'opera artistica e coinvolgere club e associazioni nell'animazione di questi luoghi per favorire la diffusione del basket 3x3, in particolare della disciplina olimpica.

La Città di Marsiglia intende proseguire questa collaborazione, che ha già permesso di riqualificare più di venti campi da gioco.