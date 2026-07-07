Monaco sostiene il progetto europeo MARINER: SCORPIO SHIP MANAGEMENT protagonista nella decarbonizzazione del trasporto marittimo

Il Governo del Principato di Monaco sostiene e cofinanzia in modo significativo la partecipazione della società monegasca SCORPIO SHIP MANAGEMENT S.A.M. al progetto europeo MARINER, selezionato nell'ambito di Horizon Europe, il principale programma dell'Unione europea dedicato alla ricerca e all'innovazione.

Dal 2022, pur essendo un Paese terzo rispetto all'Unione europea, Monaco beneficia di un sistema che consente alle proprie imprese di partecipare ad alcuni progetti collaborativi europei grazie al meccanismo di cofinanziamento tra il Principato e la Commissione europea.

Il progetto MARINER riunisce tredici partner europei attivi nei settori marittimo, energetico e tecnologico. Coordinato dall'istituto norvegese NORCE Research, punta a sviluppare e validare una soluzione di propulsione marittima a idrogeno basata su celle a combustibile ad alta potenza, progettate per garantire elevate prestazioni e rispondere alle esigenze operative delle navi. L'obiettivo è accelerare la transizione energetica del trasporto marittimo attraverso una tecnologia affidabile, competitiva e priva di emissioni dirette, in vista della futura applicazione su scala industriale.

All'interno del consorzio, SCORPIO SHIP MANAGEMENT S.A.M., in qualità di partner associato, mette a disposizione la propria esperienza operativa maturata nella gestione di navi mercantili e fornisce dati fondamentali per valutare le prestazioni tecniche, economiche e ambientali della soluzione sviluppata.

Si tratta della terza azienda sostenuta dal Governo del Principato nell'ambito di un progetto Horizon Europe, dopo il gruppo Single Buoy Moorings Offshore e la start-up Sea Further, incubata presso MonacoTech. La nuova partecipazione conferma la crescente importanza di questo strumento europeo come leva per il finanziamento dell'innovazione a favore degli operatori economici del Principato e si inserisce nelle priorità di Monaco in materia di transizione energetica, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sviluppo dell'economia blu.

Attraverso questo sostegno, il Governo del Principato ribadisce inoltre la volontà di accompagnare le imprese monegasche nello sviluppo di progetti innovativi ad alto impatto strategico e ambientale, rafforzare la cooperazione con l'Unione europea e promuovere il know-how del Principato a livello internazionale.





Il progetto è cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 101251528.

Le opinioni e i punti di vista espressi sono esclusivamente quelli dell'autore o degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o del Clean Hydrogen Partnership. Né l'Unione europea né l'autorità di finanziamento possono essere ritenute responsabili degli stessi.