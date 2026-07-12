Marcel Pagnol protagonista al Théâtre du Fort Antoine di Monaco, la lettura musicale "Variations d'amour"

Il Théâtre du Fort Antoine di Monaco ospiterà martedì 14 luglio, alle 21.30, "Marcel Pagnol – Variations d'amour", una lettura musicale organizzata dalla Direzione degli Affari Culturali nell'ambito della programmazione estiva del festival. Lo spettacolo andrà in scena presso il teatro all'aperto di Avenue de la Quarantaine e proporrà un omaggio a uno dei più grandi autori della letteratura francese del Novecento.

Rari sono gli scrittori il cui nome è diventato celebre quanto le opere che hanno creato, e Marcel Pagnol appartiene a questa categoria. Attraverso i suoi testi, la Provenza ha superato i confini della propria terra, portando nel mondo storie, emozioni e personaggi capaci di parlare a generazioni di lettori e spettatori.

"Variations d'amour" prende la forma di una lettura musicale ideata e messa in scena da Nicolas Pagnol, che costruisce un ritratto intimo e appassionato dell'autore francese, esplorando il suo modo di raccontare l'amore attraverso la forza della parola.

A dare voce ai testi sarà Vincent Fernandel, mentre il pianista Franck Ciup accompagnerà la narrazione con le sue composizioni originali. Lo spettacolo intreccia brani tratti dalle opere più celebri di Marcel Pagnol con estratti della sua corrispondenza personale, creando un dialogo tra letteratura e musica.

La produzione è affidata al Fonds de dotation Marcel Pagnol, con diffusione della Compagnie Dans La Cour des Grands. La durata prevista dello spettacolo è di un'ora e quindici minuti ed è rivolto a tutto il pubblico.

L'appuntamento del 14 luglio si inserisce nel cartellone del Théâtre du Fort Antoine 2026, rassegna che dal 30 giugno al 28 luglio propone spettacoli di teatro, musica e letture artistiche in uno dei luoghi culturali più suggestivi del Principato di Monaco.