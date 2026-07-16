Marchi esclusivi disponibili nel nuovo Pop-up store dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Una boutique premium, situata nella splendida cornice del Jardin d'Hiver, a due passi dal nuovo Gustave Bar, sotto la cupola Eiffel, che completa perfettamente il Grande Arte di Vivere caratteristico dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Hôtel des Connaisseurs.

Dal 7 luglio e fino al 31 agosto 2026, una nuovissima esperienza di shopping arricchisce l'offerta dell'Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Situata nelle vicinanze del nuovo Gustave, il Bar dell'Hôtel Hermitage, questa boutique temporanea propone non solo una selezione esclusiva di marchi introvabili altrove sulla Costa Azzurra, ma anche i prodotti signature Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Costumi da bagno, accessori, gioielli, borse, foulard, carte da gioco, giocattoli per bambini... È tutta un'esperienza di moda raffinata e originale che prende vita nel Jardin d'Hiver del palazzo monegasco, con non meno di 14 marchi.

A cominciare da Ibeliv, che rinnova la sua partnership con Monte-Carlo Société des Bains de Mer grazie a una collezione cobrandizzata di borse e cappelli in rafia, presentata da Liva Ramanandraibe, fondatore del marchio malgascio, durante la serata di inaugurazione della boutique, insieme alle borse colorate e creative Jamin Puech. Da regalarsi anche per le vacanze: graziosi piccoli cestini in giunco, ornati di charm, co-branded Monte-Carlo Société des Bains de Mer e il marchio spagnolo Heimat Atlantica. Il marchio di prêt-à-porter scandinavo Almada propone inoltre alcuni capi esclusivi, creati appositamente in collaborazione con l'Hôtel Hermitage Monte-Carlo. Perfect Moment, il marchio nato a Chamonix e rinomato per ridefinire il lusso dell'abbigliamento da sci, ha scelto la boutique dell'Hôtel Hermitage per svelare la sua collezione di costumi da bagno, offrendo la stessa attenzione all'artigianalità e una sofisticatezza discreta, dalle piste al mare. Infine, il creatore di Cannes Chynoax prosegue la sua partnership con Monte-Carlo Société des Bains de Mer attraverso capi, cappellini e accessori « origéniaux », all'incrocio tra street art e pop art.

Per quanto riguarda i gioielli, la creatrice corsa Maria Battaglia propone una selezione di pezzi raffinati e delicati, vere e proprie odi al Mediterraneo, e di cui una parte dei ricavi è devoluta all'associazione Mare Vivu, per sostenere azioni di depurazione, educazione e conservazione marina. La collezione di accessori è completata da un'accurata selezione di occhiali da sole firmati Kering Eyewear, con i best seller e le novità di Saint Laurent e Bottega Veneta. Infine, il marchio monegasco Monoïkos 1297 firma una collezione di oggetti d'eccezione ispirati alla Storia del Principato, da regalare o da regalarsi.

I bambini non saranno da meno, con la collezione cobrandizzata Tartine et Chocolat e Monte-Carlo Société des Bains de Mer, dove doudou e biancheria per neonati porteranno morbidezza ed eleganza alla francese ai più piccoli. Ci innamoreremo anche dell'universo colorato dei doudou e dei giocattoli in legno del marchio francese Moulin Roty, oppure dei toni pastello dei piccoli peluche tedeschi firmati Maileg. I grandi bambini, dal canto loro, potranno divertirsi con i giochi di carte sviluppati dall'storico maestro cartai Grimaud, mentre S.T. Dupont, maison francese fondata nel 1872, presenterà una selezione dei suoi emblematici accendini e strumenti di scrittura. Tra innovazione tecnica, savoir-faire d'eccezione ed eleganza senza tempo, queste creazioni incarnano da oltre 150 anni l'arte di vivere alla francese.

Aperta tutti i giorni dalle 11 alle 19:30, questa nuovissima boutique unisce così astutamente eleganza e tradizione, collaborando con marchi impegnati, che condividono pienamente i valori del Gruppo Monte-Carlo Société des Bains de Mer.