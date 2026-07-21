"A Bocca Chiusa" in concerto a Monaco: il quartetto vocale protagonista al Teatro Fort Antoine, in Avenue de la Quarantaine

Martedì 28 luglio 2026, alle 21.30, il Teatro Fort Antoine di Monaco ospiterà "A Bocca Chiusa", concerto a cappella del quartetto vocale omonimo, protagonista dell'ultimo appuntamento della rassegna Théâtre du Fort Antoine 2026, organizzata dalla Direction des Affaires Culturelles. Lo spettacolo, della durata di un'ora e 15 minuti, è aperto a tutto il pubblico.
Con eleganza e rigore artistico, A Bocca Chiusa propone un'esperienza musicale che va oltre il semplice concerto. Il quartetto reinterpreta la scena vocale attraverso una messa in scena che accompagna la musica a cappella, immergendo il pubblico in un universo originale.
Uniti dalla passione per la polifonia vocale, i quattro cantanti percorrono la Francia dal 2015. Il loro repertorio si distingue per un approccio eclettico che spazia dai grandi successi internazionali alla musica classica reinterpretata, fino alle composizioni originali.
Elemento distintivo della formazione è una scrittura vocale curata nei dettagli, accompagnata da grande precisione musicale e da una presenza scenica calorosa, nella quale la complicità tra gli artisti rappresenta uno dei principali motori dell'esibizione.
Il concerto propone una formula musicale sensibile e accessibile a tutti, nella quale la virtuosità vocale del quartetto si traduce in un'esperienza coinvolgente e ricca di energia.
L'appuntamento è fissato per martedì 28 luglio 2026 alle ore 21.30 all'Avenue de la Quarantaine, 98000 Monaco.