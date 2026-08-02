Zanzara tigre, Cannes corre ai ripari, ma la vera battaglia è nelle case dei cittadini

Ogni estate la stessa storia, ogni estate lo stesso nemico, la zanzara tigre. Cannes alza il livello dello scontro con un piano strutturato e capillare, ma il messaggio che arriva dal Comune è chiaro, quasi scomodo, senza la collaborazione dei cittadini la guerra è persa in partenza.



Sette campagne larvicide all’anno, interventi mirati nei punti più critici, come tombini, corsi d’acqua, giardini pubblici e porti, e un calendario operativo che si estende fino al 30 ottobre. Sulla carta una macchina ben oliata.

Nei fatti, però, il problema continua a ripresentarsi con una puntualità quasi imbarazzante. Segno che qualcosa, oltre agli interventi pubblici, non funziona.



Il nodo è tutto qui, la zanzara tigre prolifera soprattutto negli spazi privati, balconi, giardini, cortili. Bastano pochi millimetri d’acqua stagnante in un sottovaso o in un secchio dimenticato per trasformare una casa in un incubatore perfetto.

E nessuna ordinanza, nessun trattamento pubblico può intervenire davvero dentro queste micro zone fuori controllo.



Il Comune prova a colmare il divario con campagne di sensibilizzazione e con l’installazione di trappole nei luoghi frequentati dai bambini. Ma la sensazione è che si combatta una battaglia a metà, da una parte l’amministrazione, dall’altra una cittadinanza spesso distratta o incline a sottovalutare il problema.



Eppure le regole sono elementari, svuotare contenitori, coprire serbatoi, pulire le grondaie, evitare ristagni. Azioni banali, ripetute da anni, che continuano però a non essere applicate con la necessaria costanza. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, un insetto ormai stabilmente insediato, capace di adattarsi e resistere.



Il quadro normativo esiste. Le Alpi Marittime sono classificate zona di lotta anti vectoriale, con controlli possibili anche su proprietà private. Esiste un piano dipartimentale attivo dal 2006 e la sorveglianza sanitaria è affidata all’Agenzia Regionale della Sanità. Tutto previsto, tutto strutturato. Ma non basta.



Perché la zanzara tigre non è solo un fastidio estivo, è un potenziale vettore di malattie. E qui il tema smette di essere locale e diventa sanitario.

Anche per questo le autorità insistono sulla protezione individuale, abiti adeguati, zanzariere, repellenti certificati, ricordando che l’Aedes albopictus punge di giorno e rende inutile ogni falsa sicurezza.



Il punto, in fondo, è uno solo, Cannes può fare molto, ma non tutto. E finché la responsabilità resterà percepita come “degli altri”, la zanzara tigre continuerà a vincere facile.



