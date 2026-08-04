All'Espace de l'Art Concret di Mouans-Sartoux la mostra "Amitié choisie": François Morellet protagonista del centenario della sua nascita

In occasione del centenario della nascita di François Morellet (1926-2016), l'Espace de l'Art Concret (eac.) di Mouans-Sartoux ospita, fino al 22 novembre, la mostra "Amitié choisie: François Morellet et la collection Albers-Honegger", realizzata in collaborazione con il Fonds de dotation Morellet di Cholet.

L'esposizione si inserisce nel programma nazionale di iniziative promosso dal Centre Pompidou, che riunisce numerose istituzioni francesi per rendere omaggio a una delle figure più importanti dell'arte contemporanea.

Curata da Fabienne Grasser-Fulchéri, direttrice dell'eac., la mostra mette in luce i legami intellettuali, artistici e di amicizia che univano François Morellet ai collezionisti Gottfried Honegger e Sybil Albers, il cui impegno ha contribuito in modo determinante al riconoscimento dell'astrazione concreta in Europa.

L'esposizione evidenzia la profonda affinità di pensiero tra l'artista e la coppia di collezionisti. Condividevano infatti una concezione dell'arte come campo di sperimentazione strutturato, libero dall'espressività soggettiva e fondato su principi leggibili. Questa vicinanza, sia intellettuale sia umana, trova espressione nella presenza significativa delle opere di François Morellet all'interno della collezione Albers-Honegger.

François Morellet, 2002. Opera della Collezione Albers-Honegger. Foto: eac. © ADAGP, Parigi, 2026.



La mostra rappresenta uno degli appuntamenti del progetto "100 x Morellet", il programma di celebrazioni che nel 2026 coinvolge numerose istituzioni francesi in occasione del centenario della nascita dell'artista, rendendo omaggio al suo contributo fondamentale alla storia dell'arte contemporanea.