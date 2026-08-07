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Eventi | 07 agosto 2026, 15:45

L'Orchestre Philharmonique di Monte - Carlo inaugura la stagione 2026/2027 all'Auditorium Rainier III

Il concerto d'apertura si terrà il 13 settembre alle 18 con musiche di Henri Dutilleux e Maurice Ravel

Bertrand de Billy e Truls Mørk

Bertrand de Billy e Truls Mørk

La stagione 2026/2027 dell'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo prenderà il via domenica 13 settembre alle ore 18 all'Auditorium Rainier III. Sul podio salirà il direttore franco-svizzero Bertrand de Billy.

Il concerto si aprirà con "Tout un monde lointain" di Henri Dutilleux, concerto per violoncello ispirato a Baudelaire, interpretato dal violoncellista Truls Mørk.

Nella seconda parte della serata l'orchestra eseguirà le due suite tratte da "Daphnis et Chloé" di Maurice Ravel.

Il concerto inaugurale della nuova stagione è realizzato con il sostegno degli Amis de l'Orchestre.
 

La biglietteria dell'Atrium resterà chiusa per la pausa estiva fino al 31 agosto compresi. Durante questo periodo sarà comunque possibile acquistare i biglietti online attraverso la piattaforma MonteCarloTicket.

Redazione

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