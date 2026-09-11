Monaco Basket Association, nuova stagione tra ambizioni e crescita: obiettivo Ligue Féminine 1 entro il 2028 (Foto)

Il Monaco Basket Association (MBA) guarda alla stagione 2026-2027 con un progetto sempre più strutturato e con l’obiettivo di raggiungere la Ligue Féminine 1, il massimo campionato francese di basket femminile, entro il 2028.

Il progetto nasce dal rafforzamento, nel 2025, della partnership tra Monte-Carlo Société des Bains de Mer e Monaco Basket Association, avviata un anno prima, con l’ambizione di portare la prima squadra al massimo livello del campionato francese nell’arco di tre stagioni. Dopo una prima annata in LF2, che ha rappresentato una prima tappa del percorso, il MBA ha riorganizzato la propria struttura e rafforzato la prima squadra, mentre Monte-Carlo Société des Bains de Mer ha confermato il proprio impegno, coinvolgendo anche altre imprese partner monegasche.

La nuova stagione è stata presentata nella mattinata del 10 settembre.

Per affrontare il nuovo campionato, il MBA ha inserito quattro nuove giocatrici provenienti da alcuni dei migliori club del campionato: Lelia Lesueur, Emily Prugnières, Stepha M'Baye e Carolina Rodrigues. Le nuove arrivate si aggiungono alle sei giocatrici già presenti nella squadra: Maud Sterviniou, Julie Tetart, Ilona Hattab, Anouk Brun, Philippine Delpech e Sarah-Yvanna Keboum.

Maud Sterviniou sarà la nuova capitana della squadra, raccogliendo il testimone da Lysa Millavet.

A guidare il gruppo sarà Emmanuel Body, entrato nel MBA durante l’estate. Sarà affiancato dai due assistenti Bertrand Delage e Ali Traoré, quest’ultimo con 117 presenze nella nazionale francese nel corso della sua carriera. La preparazione fisica sarà affidata ancora a Thibaud Pinson, già presente nelle precedenti stagioni.

I nuovi innesti sono stati individuati nell’ambito della nuova cellula di reclutamento costituita attorno a Éric Elena e Stéphane Valeri, con il supporto di consulenti sportivi e membri dello staff.

Sul fronte societario, il MBA ha inoltre creato due nuovi incarichi. Lysa Millavet, ex capitana, assume il ruolo di manager generale della squadra, mentre Elise Cammas sarà alla guida della direzione sportiva.

Un'altra novità riguarda il settore giovanile: quest'anno il MBA ha creato una squadra Elite U18. Si tratta di un requisito della Ligue Féminine 1 che il club ha scelto di attuare rapidamente, con l'obiettivo di dotare la prima squadra di una formazione di riserva, formare l'élite di domani e assicurare la continuità della squadra.

Il progetto sportivo si inserisce in un percorso più ampio dedicato alla crescita del basket femminile nel Principato. Fondato nel 2009 da Eric e Martine Eléna, il Monaco Basket Association conta oggi più di 150 tesserate e 13 squadre e contribuisce alla promozione dello sport femminile nel Principato.

Monte-Carlo Société des Bains de Mer sostiene il progetto attraverso un contributo finanziario e logistico, mettendo a disposizione delle giocatrici le strutture sportive del Gruppo. L'impegno, confermato per il lungo periodo, punta a sostenere il percorso del MBA verso la Boulangère Wonderligue, la Ligue Féminine 1, entro il 2028.

La collaborazione si è inoltre ampliata sul fronte delle partnership: quest'anno sono sei le imprese monegasche partner del MBA, rispetto alle tre della stagione precedente.

La stagione 2026-2027 rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita del club. Éric Elena ha sottolineato la volontà di affrontare l'annata con determinazione, esigenza e fiducia, puntando a consolidare la crescita e a preparare il Monaco Basket Association di domani.

Stéphane Valeri ha invece ricordato l'esperienza maturata nella LF2 durante la scorsa stagione e il valore della nuova squadra, sottolineando come l'esperienza acquisita e la nuova formazione permettano al club di guardare alla stagione con ambizione.

Il calendario prevede 13 partite del campionato francese disputate in casa, al Gymnase de l'Annonciade o alla Salle Gaston Médecin.



In allegato il dossier di presentazione del Monaco Basket Association – stagione 2026-2027.