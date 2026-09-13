Mancano poche ore all’inaugurazione della stagione 2026-2027 dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Truls Mørk e Bertrand de Billy

L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo inaugura oggi, domenica 13 settembre, la nuova stagione musicale 2026-2027 della Grande Saison con un concerto sinfonico in programma alle 18 all’Auditorium Rainier III di Monaco.

Sul podio salirà il direttore Bertrand de Billy, mentre il solista sarà il violoncellista norvegese Truls Mørk. Il programma della serata è dedicato a Henri Dutilleux e Maurice Ravel.

L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo eseguirà Tout un monde lointain, concerto per violoncello e orchestra di Henri Dutilleux, con Truls Mørk come solista. In programma anche Daphnis et Chloé, balletto di Maurice Ravel.

Prima del concerto, alle 17, André Peyrègne proporrà una presentazione delle opere in programma.

L’appuntamento si terrà all’Auditorium Rainier III, boulevard Louis II, a Monaco, con inizio alle ore 18. La durata prevista dall’organizzazione è di circa due ore, con intervallo.

Il concerto apre ufficialmente la stagione 2026-2027 dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo nell’ambito della Grande Saison.