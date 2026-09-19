Giornate Europee del Patrimonio, alla Volta del Patrimonio di Mentone la mostra “Mentonesi di ieri a oggi”

È in corso alla Volta del Patrimonio di Mentone, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la mostra fotografica “Mentonesi di ieri a oggi”, dedicata all’identità della città attraverso il confronto tra testimonianze visive del passato e immagini contemporanee. L’esposizione, aperta al pubblico dal 19 settembre, prosegue anche domenica 20 settembre.

Proposta in occasione del centenario della fotografia, la mostra invita i visitatori a osservare Mentone attraverso lo sguardo delle diverse epoche. Il percorso prende avvio con una breve introduzione dedicata ai pionieri della fotografia mentonese e prosegue attraverso una serie di confronti fotografici che mettono in relazione immagini storiche e scatti attuali.

Al centro della mostra si trovano 48 immagini presentate in forma di confronto diretto: 24 fotografie contemporanee realizzate e selezionate dai membri dell’associazione PhotoMenton e 24 documenti storici scelti dal Servizio del Patrimonio tra i fondi iconografici degli Archivi municipali della Città di Mentone.

Il dialogo tra le immagini permette di osservare i cambiamenti dei luoghi e degli stili di vita, mettendo al tempo stesso in evidenza la continuità storica della città. La mostra pone inoltre la dimensione umana al centro del percorso, rendendo omaggio alle generazioni che, nel corso del tempo, hanno contribuito alla storia quotidiana di Mentone.

La Volta del Patrimonio, sede dell’esposizione, è uno spazio dedicato alla storia di Mentone. Situata in una volta storica dell’Esplanade des Sablettes, ai piedi della Città Vecchia e con vista sulla baia di Garavan, la struttura propone contenuti dedicati al patrimonio, alla storia e ai luoghi emblematici della città.

La mostra “Mentonesi di ieri a oggi” è visitabile anche domenica 20 settembre, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. L’ingresso è gratuito.

Informazioni:

https://www.menton.fr/.