Recital pianistico di David Kadouch a Monaco: il 30 settembre all’Auditorium Rainier III

Mercoledì 30 settembre 2026, alle 19.30, l’Auditorium Rainier III di Monaco ospiterà il recital pianistico di David Kadouch, inserito nella Grande Saison 2026/2027 dell’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo.

Il programma propone un repertorio che attraversa diverse epoche e linguaggi della musica per pianoforte, con opere di Frédéric Chopin, Franz Liszt, Maurice Ravel, Gabriel Fauré, Samuel Barber e Piotr Ilitch Čajkovskij, oltre alla trascrizione di Čajkovskij e Percy Grainger.

La serata si aprirà con i Nocturnes op. 9 n. 1, 2 e 3 di Frédéric Chopin, seguiti da Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, S. 179 e Réminiscences de Lucia di Lammermoor, S. 397, op. 13 di Franz Liszt. Kadouch eseguirà quindi la Ballade n. 4 op. 52 di Chopin.

Il programma proseguirà con Jeux d’eau e Miroirs: II. « Oiseaux tristes » di Maurice Ravel, Barcarolle n. 1 in la minore op. 26 di Gabriel Fauré ed Excursions op. 20 di Samuel Barber.

A completare il recital saranno Dumka op. 59 di Piotr Ilitch Čajkovskij e Paraphrase sur la Valse des fleurs (Casse-Noisette), IPG 24, di Piotr Ilitch Čajkovskij e Percy Grainger.

La durata prevista del concerto è di circa un’ora e 50 minuti, con intervallo. I biglietti sono disponibili al prezzo di 38, 28 e 20 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Atrium du Casino de Monte-Carlo, Place du Casino, oppure consultare Monte-Carlo Ticket. Il servizio informazioni e prenotazioni è disponibile al numero +377 92 00 13 70.