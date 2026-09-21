Albada porta l’alba occitana a Ceriana: il Festival delle Musiche della Terra chiude una stagione da ricordare

Albada è l’alba che ritorna, la luce del mattino che si rinnova ogni giorno. È anche il nome di un trio composto da due donne e un uomo che reinterpreta la tradizione musicale dell’Occitania, restituendole una risonanza nuova e contemporanea.

A tre voci, in duo o in solo, Albada crea un suono intimo e brillante, capace di essere al tempo stesso dolce e ruvido. I loro canti, giunti fino a noi dopo aver attraversato secoli e territori — dal Languedoc alla Guascogna, fino alla vicina Catalogna e al Paese Basco — raccontano un’Occitania dai mille volti.

Tra ieri e oggi, tra veglia e concerto, tra canti d’amore e melodie di mietitura, le tre voci emergono dal silenzio per costruire uno spazio di suono e calore, in stretto contatto con il pubblico. In polifonia o in monodia, semplice o accompagnata, Albada offre un’esperienza d’ascolto originale e rinnovata.

La stagione estiva di Ceriana si chiude proprio con il loro concerto, ultimo appuntamento del Festival internazionale “Musiche della Terra”, in programma venerdì 25 settembre.

Un’estate segnata da una grande partecipazione di pubblico, che ha premiato con entusiasmo la varietà del calendario. Sul piano storico, resterà indelebile la festa per i 100 anni della compagnia “Sacco”, la corale del paese, autentico custode delle tradizioni locali. Nelle immagini, il momento della posa della targa celebrativa presso il Caffè Stella d’Italia — oggi Star Pub — dove, nell’agosto del 1926, nacque la corale.

Il sindaco Maurizio Caviglia commenta: «Ringrazio il comitato festeggiamenti e i tanti volontari che si sono prestati a supportare un calendario di eventi ricco e attrattivo».