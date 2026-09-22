Montagna, l’estate dei soccorsi: 157 persone salvate nelle Alpi Marittime

La montagna delle Alpi Marittime continua ad attirare escursionisti, sportivi e visitatori, ma anche quest’estate ha presentato il suo conto in termini di emergenze. Tra giugno e agosto 2026 sono state 157 le persone soccorse, per un totale di 138 interventi.

Numeri elevati, ma sostanzialmente in linea con quelli dell’estate precedente, quando gli interventi erano stati 139 e le persone soccorse 166.



Il bilancio è stato presentato dalla Prefettura delle Alpi Marittime in occasione dell’insediamento di Yves Latuszewski, nuovo comandante della base elicotteri di Cannes della Sécurité civile.



A formalizzare il passaggio di consegne sono stati il prefetto delle Alpi Marittime Jean-Marie Girier e Laurent Viala, responsabile del raggruppamento degli elicotteri della Sicurezza civile del ministero dell’Interno.





Dietro le cifre c’è una macchina dei soccorsi che vede impegnati soprattutto il Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), la CRS Alpes e la Sécurité civile, con l’intervento degli elicotteri quando le condizioni lo richiedono.

Proprio la componente aerea della Sécurité civile si conferma il principale strumento operativo: come già nel 2025, ha assicurato circa il 65 per cento degli interventi.



A dominare il bilancio è ancora una volta l’escursionismo. La marcia a piedi rappresenta circa il 71 per cento delle operazioni, confermando come il trekking, più che le attività sportive specialistiche, sia all’origine della maggior parte delle richieste di soccorso.



Più contenuti gli interventi legati alle altre discipline. Per la mountain bike si è passati dai dieci interventi del 2025 ai tre del 2026, mentre quelli sulle vie ferrate sono scesi da nove a cinque.



Anche il quadro delle persone soccorse presenta elementi significativi. Nel 2026 sono state 93 le persone ferite, 51 quelle recuperate illese e due quelle risultate disperse. Un anno prima i feriti erano stati ancora 93, mentre gli escursionisti soccorsi senza conseguenze erano stati 65 e una persona era risultata dispersa.



Cambia invece in maniera più evidente la componente internazionale. La grande maggioranza delle persone soccorse resta di nazionalità francese, 134 nel 2026, ma gli stranieri sono più che raddoppiati rispetto all’anno precedente: 22 contro 10 nel 2025. Un dato che si inserisce nel quadro di una montagna sempre più frequentata anche da visitatori provenienti dall’estero.



Il profilo prevalente delle persone soccorse è quello di un adulto di sesso maschile, che rappresenta il 59 per cento del totale. Particolarmente consistente la fascia compresa tra 15 e 30 anni, che nel 2026 arriva al 45 per cento, contro il 33 per cento dell’estate precedente. Nel 2025, invece, gli over 50 rappresentavano il 36 per cento delle persone soccorse.



Numeri che ricordano quanto anche un’escursione apparentemente semplice possa trasformarsi rapidamente in una situazione di emergenza. Il rilievo accidentato, la difficoltà di alcuni itinerari e soprattutto i cambiamenti improvvisi delle condizioni meteorologiche continuano a rappresentare i principali fattori di rischio.



Con l’estate ormai alle spalle, la macchina del soccorso non si ferma. La Prefettura ha ringraziato tutti gli operatori impegnati durante la stagione e che saranno nuovamente chiamati a intervenire nei prossimi mesi, quando sulle montagne delle Alpi Marittime arriveranno nuove condizioni e nuovi rischi legati alla stagione invernale.



