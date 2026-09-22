Senatoriali, sette liste per cinque seggi: nelle Alpi Marittime la sfida passa dai grandi elettori

Le elezioni senatoriali del 27 settembre ridisegneranno anche la rappresentanza delle Alpi Marittime a Palazzo del Lussemburgo. Nel dipartimento sono in palio cinque seggi e le candidature ufficialmente registrate sono sette.

A differenza delle elezioni comunali o legislative, non saranno però i cittadini a recarsi alle urne: i senatori francesi vengono eletti a suffragio universale indiretto da un collegio di grandi elettori composto prevalentemente da rappresentanti dei consigli municipali.



Nelle Alpi Marittime il collegio elettorale è formato da 2.093 grandi elettori. Il sistema previsto è quello della rappresentanza proporzionale con la regola della più forte media, senza possibilità di voto disgiunto né di voto preferenziale.

I cinque seggi saranno quindi attribuiti alle liste in funzione dei voti ottenuti e i candidati saranno eletti rispettando l’ordine di presentazione.





La competizione arriva a pochi mesi dalle elezioni municipali di marzo, che hanno modificato gli equilibri politici locali. È soprattutto a destra che il quadro appare diverso rispetto alle ultime senatoriali.

Nel 2020 una sola lista aveva conquistato tutti i cinque seggi: quella guidata da Dominique Estrosi-Sassone, con Henri Leroy, Alexandra Borchio Fontimp, Philippe Tabarot e Patricia Demas.



Questa volta le candidature della destra sono invece divise. Alexandra Borchio Fontimp, senatrice uscente, guida Ensemble pour les Alpes-Maritimes, mentre Dominique Estrosi-Sassone, anch’essa uscente, è capolista di La liberté d’agir pour les Alpes-Maritimes, sostenuta da Les Républicains.

La frattura interna al centrodestra è uno degli elementi che caratterizzano maggiormente questa tornata.



A rappresentare l’alleanza tra UDR e RN è invece Laurent Castillo, capolista di Le meilleur est à venir pour les Alpes-Maritimes. Al terzo posto figura il senatore uscente Henri Leroy, che nel corso del 2026 ha lasciato Les Républicains per aderire alla formazione di Éric Ciotti.



Sul fronte progressista sono tre le candidature: Jean-Christophe Picard, alla guida di #CausesCommunes, Francis Tujague, capolista di Ensemble vivons autrement les Alpes-Maritimes, e Adrien Nouet, candidato di La France insoumise con la lista Faisons entrer le programme du Nouveau Front populaire au Sénat. Completa il quadro Livio Orsi, alla guida della lista Unissons nos Communes pour la Paix.



Le sette liste e i capilista

Ensemble pour les Alpes-Maritimes

Alexandra Borchio Fontimp

Le meilleur est à venir pour les Alpes-Maritimes

Laurent Castillo

#CausesCommunes

Jean-Christophe Picard

Unissons nos Communes pour la Paix

Livio Orsi

Ensemble vivons autrement les Alpes-Maritimes

Francis Tujague

La liberté d’agir pour les Alpes-Maritimes

Dominique Estrosi-Sassone

Faisons entrer le programme du Nouveau Front populaire au Sénat

Adrien Nouet

Il voto del 27 settembre rappresenta dunque un passaggio particolare per le Alpi Marittime: cinque seggi da assegnare, sette liste in campo e un collegio elettorale composto quasi interamente da rappresentanti della politica locale.