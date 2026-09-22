Senatoriali, sette liste per cinque seggi: nelle Alpi Marittime la sfida passa dai grandi elettori

Le elezioni senatoriali del 27 settembre ridisegneranno anche la rappresentanza delle Alpi Marittime a Palazzo del Lussemburgo. Nel dipartimento sono in palio cinque seggi e le candidature ufficialmente registrate sono sette.
A differenza delle elezioni comunali o legislative, non saranno però i cittadini a recarsi alle urne: i senatori francesi vengono eletti a suffragio universale indiretto da un collegio di grandi elettori composto prevalentemente da rappresentanti dei consigli municipali.
Nelle Alpi Marittime il collegio elettorale è formato da 2.093 grandi elettori. Il sistema previsto è quello della rappresentanza proporzionale con la regola della più forte media, senza possibilità di voto disgiunto né di voto preferenziale.
I cinque seggi saranno quindi attribuiti alle liste in funzione dei voti ottenuti e i candidati saranno eletti rispettando l’ordine di presentazione.
La competizione arriva a pochi mesi dalle elezioni municipali di marzo, che hanno modificato gli equilibri politici locali. È soprattutto a destra che il quadro appare diverso rispetto alle ultime senatoriali.
Nel 2020 una sola lista aveva conquistato tutti i cinque seggi: quella guidata da Dominique Estrosi-Sassone, con Henri Leroy, Alexandra Borchio Fontimp, Philippe Tabarot e Patricia Demas.
Questa volta le candidature della destra sono invece divise. Alexandra Borchio Fontimp, senatrice uscente, guida Ensemble pour les Alpes-Maritimes, mentre Dominique Estrosi-Sassone, anch’essa uscente, è capolista di La liberté d’agir pour les Alpes-Maritimes, sostenuta da Les Républicains.
La frattura interna al centrodestra è uno degli elementi che caratterizzano maggiormente questa tornata.
A rappresentare l’alleanza tra UDR e RN è invece Laurent Castillo, capolista di Le meilleur est à venir pour les Alpes-Maritimes. Al terzo posto figura il senatore uscente Henri Leroy, che nel corso del 2026 ha lasciato Les Républicains per aderire alla formazione di Éric Ciotti.
Sul fronte progressista sono tre le candidature: Jean-Christophe Picard, alla guida di #CausesCommunes, Francis Tujague, capolista di Ensemble vivons autrement les Alpes-Maritimes, e Adrien Nouet, candidato di La France insoumise con la lista Faisons entrer le programme du Nouveau Front populaire au Sénat. Completa il quadro Livio Orsi, alla guida della lista Unissons nos Communes pour la Paix.
Le sette liste e i capilista
Ensemble pour les Alpes-Maritimes
- Alexandra Borchio Fontimp
Le meilleur est à venir pour les Alpes-Maritimes
- Laurent Castillo
#CausesCommunes
- Jean-Christophe Picard
Unissons nos Communes pour la Paix
- Livio Orsi
Ensemble vivons autrement les Alpes-Maritimes
- Francis Tujague
La liberté d’agir pour les Alpes-Maritimes
- Dominique Estrosi-Sassone
Faisons entrer le programme du Nouveau Front populaire au Sénat
- Adrien Nouet
Il voto del 27 settembre rappresenta dunque un passaggio particolare per le Alpi Marittime: cinque seggi da assegnare, sette liste in campo e un collegio elettorale composto quasi interamente da rappresentanti della politica locale.
L’esito determinerà la nuova delegazione del dipartimento al Senato per i prossimi sei anni. A livello nazionale saranno rinnovati 178 dei 348 seggi di Palazzo del Lussemburgo, appartenenti alla cosiddetta serie 2. Il nuovo mandato dei senatori eletti inizierà il 1° ottobre.
Le liste complete sono inserite al fondo di questo articolo.