Stand-up comedy al Grimaldi Forum Monaco con quattro protagonisti della comicità francese

La serata, organizzata dal Grimaldi Forum e patrocinata da Gad Elmaleh, proporrà un appuntamento dedicato alla stand-up comedy con Nordine Ganso, Emy, Rey Mendes e Tareek. I quattro artisti porteranno sul palco dell’Espace Indigo universi differenti, tra umorismo, aneddoti e improvvisazione. Lo spettacolo sarà in lingua francese.

Nordine Ganso presenterà nuove battute tratte dal suo prossimo spettacolo. Emy trasformerà le proprie esperienze e difficoltà quotidiane in momenti di comicità, attraverso aneddoti personali. Rey Mendes presenterà il suo primo spettacolo di comicità, “La source”, un percorso tra gli anni Novanta e l’attualità contemporanea. Tareek proporrà invece uno stand-up caratterizzato da una forte capacità di improvvisazione, elemento che rende ogni rappresentazione unica.

Sono previste due rappresentazioni, lunedì 5 ottobre alle 19 e alle 21, nell’intimità dell’Espace Indigo del Grimaldi Forum Monaco. Lo spettacolo avrà una durata di circa un’ora e 15 minuti, senza intervallo.

Per le persone che necessitano di un posto accessibile in sedia a rotelle, il Grimaldi Forum invita a contattare direttamente il servizio di accoglienza al numero +377 99 99 30 00, così da effettuare la prenotazione e beneficiare delle migliori condizioni di accoglienza.

Il biglietto ha un costo unico di 35 euro. Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente oppure attraverso montecarloticket.com.