Grasse, il vino torna protagonista nel centro storico con le Vendanges Libres

Per tutta la giornata il centro storico ospiterà gli stand dedicati alla vendita e alla degustazione dei vini, insieme a proposte di gastronomia francese e artigianato. Il rito della vendemmia tornerà anche nella sua dimensione più spettacolare, con la pigiatura dell’uva secondo la tradizione.



In Place aux Aires è prevista una grande tombola, con estrazione alle 17. Tra i premi figura un magnum di Château Calon-Ségur Saint-Estèphe 2023, oltre a due biglietti per il concerto The Beatles Factory – A Day in the Life. Ci sarà anche un photobooth con la possibilità di partecipare a un’ulteriore iniziativa a premi.



Alle 14, in Place Morel, spazio a Le cyclope et les comtesses, un flacon pour deux ivresses, spettacolo tra lettura, teatro e magia proposto dalla compagnia du Quadrant. Alle 15, sempre in Place Morel, l’appuntamento De la vigne au verre offrirà un’introduzione all’enologia e ai saperi legati al mondo della vite e del vino.





La festa avrà però anche una dimensione musicale e teatrale. Alle 18, sul parvis della Médiathèque Charles Nègre, Lamine Diagne e il Collectif Kay presenteranno Mille Voix, Une Ville, una performance che intreccia musica dal vivo, improvvisazione, testi, danza, rap, slam e graffiti.

Il progetto, realizzato con 16 artisti e costruito attraverso l’incontro con gli abitanti di Grasse, raccoglie storie e memorie della città e inaugura la stagione del Théâtre de Grasse. Lo spettacolo è gratuito.



Anche la formula delle degustazioni è pensata per accompagnare il pubblico lungo il percorso della festa: il bicchiere costa 6 euro e comprende sette buoni di degustazione. Il parcheggio La Roque sarà gratuito per l’intera giornata.





La Fête des Vendanges Libres si presenta così come un appuntamento che guarda al vino ma racconta soprattutto una parte dell’identità di Grasse: quella delle feste di quartiere, delle tradizioni recuperate e della convivialità nel cuore della città.

Un modo per salutare l’estate e aprire l’autunno partendo da un gesto antico, quello della vendemmia, trasformato ancora una volta in occasione d’incontro.



