Il motociclista morto nell'incidente a Montaldo di Mondovì è Manolito Werner Wachtel. Le condoglianze della redazione al fratello Emerson

Il motociclista deceduto nell'incidente di ieri a Montaldo di Mondovì è Manolito Werner Wachtel. Il fratello Emerson è uno storico webdesigner di Montecarlonews, direttore del reparto tecnico del gruppo More News.



Manolito aveva 55 anni, era originario della Germania e viveva a Fossano. Lavorava come infermiere nell'Asl Cn1. Fatale lo scontro con un furgone nel pomeriggio di ieri, sabato 26 settembre.



La salma è a disposizione dell'Autorità giuduziaria, che ha disposto l'esame necroscopico. Non è nota, al momento, la data delle esequie.



Da gennaio sono 33 le vittime di incidenti sulle strade della provincia di Cuneo: 12 automobilisti, 10 motociclisti, 5 ciclisti, 2 pedoni, tre conducenti di mezzi pesanti e un uomo che viaggiava sul monopattino.



A Emerson e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte dell'editore, del direttore e di tutti i colleghi della redazione di Montecarlonews e dei giornali del gruppo editoriale.





