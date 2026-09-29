Giornata Mondiale del Cuore 2026

In occasione della Giornata Mondiale del Cuore, il Dr. Josep Brugada ci avvicina alle cure cardiovascolari che dobbiamo tenere in considerazione, dall'alimentazione fino all'impatto dello stress e del fumo. Analizza la medicina dello sport e i rischi che un'attività fisica non controllata può comportare. E, soprattutto, ci lascia un titolo realistico e pieno di speranza, in cui la felicità occupa un ruolo da protagonista.

L'approccio terapeutico e farmacologico alla salute cardiovascolare, in che misura garantisce una buona qualità della vita?

Dipende da ogni patologia. La prevenzione è sempre meglio del trattamento, questo è chiaro. Ma una volta che abbiamo la malattia, o una volta che non siamo riusciti a evitare che si manifestasse, sarà necessario adottare il trattamento più adeguato, farmacologico oppure attraverso trattamenti invasivi. Se siamo ipertesi e questa ipertensione è accompagnata da una certa obesità, siamo sedentari, fumiamo, probabilmente, controllando questi fattori di rischio, la nostra ipertensione sarà molto più lieve di quanto pensassimo.

Fare prevenzione, effettivamente, contribuirà a far sì che il trattamento farmacologico debba essere molto meno intenso o addirittura possa non essere necessario, perché intervenendo sui fattori esterni siamo in grado di controllarla.

In che modo lo stress e il fumo influiscono sulla salute cardiovascolare?

Senza alcun dubbio, sono due dei classici fattori che incidono sul nostro stato di salute, non solo cardiaco, ma generale. Fanno sì che il nostro corpo funzioni a un ritmo accelerato, a una velocità che non è quella corretta dal punto di vista della fisiologia e della circolazione delle catecolamine e di tutti quegli elementi che possono essere molto utili nei momenti in cui abbiamo bisogno di uno stress improvviso per compiere uno sforzo, per avere una dinamica positiva in un determinato momento, ma che, se presenti in modo ripetuto e inadeguato, possono finire per far soffrire il nostro corpo, facendo sì che la nostra fisiologia lavori al di sopra delle necessità che deve affrontare, e questo provoca uno stress dell'intero organismo.

Si stressa il cuore, si stressa il nostro sistema nervoso e questo finisce per provocare maggiore ansia, maggiore compromissione delle arterie, maggiore arteriosclerosi, maggiore ipertensione e tutto ciò, logicamente, finisce per influire sul nostro organismo.

Il fumo, fondamentalmente, per tutti gli effetti nocivi della nicotina e di tutti gli elementi contenuti nel tabacco, che sappiamo provocare arteriosclerosi, ictus, malattie cardiache e ogni tipo di disturbo, sia del sistema nervoso e neurologico sia di quello cardiovascolare.

Se parliamo di un'alimentazione salutare per il nostro cuore, che cosa dobbiamo evitare?

In materia di alimentazione ci sono così tante raccomandazioni e così tante variazioni che credo si debba cercare di evitare di dire questo è buono, questo è cattivo. È chiaro che cosa fa bene: seguire una dieta varia, una dieta sana, una dieta ricca di frutta, verdura, pesce, pesce azzurro, un po' di carne e variare. Controllare il peso, controllare le calorie che assumiamo, non ingrassare, fare esercizio fisico per smaltire quell'eccesso di calorie che possiamo assumere.

Si può bere il caffè? Sì. Si può bere un tè? Sì. Si può mangiare il cioccolato? Sì. Si possono bere 25 caffè al giorno? Sicuramente no. Si possono bere tre litri di vino? Sicuramente no. Si può bere un bicchiere di vino ogni giorno durante il pasto? Beh, evidentemente.

E tutto questo credo renda la vita più piacevole, più rilassata, ci faccia essere più rilassati, ci permetta di avere una vita sociale più intensa. È molto importante relazionarsi con gli altri, evitare la solitudine, evitare l'isolamento e il chiudersi in sé stessi.

Credo che tutti questi elementi, almeno nella nostra società mediterranea, siano molto importanti e permettano di avere una vita molto più sana, molto più adeguata, molto più efficace dal punto di vista emotivo.

Quali sono le principali funzioni della cardiologia dello sport?

Individuare se una persona che non è un paziente, ma un individuo che sta per praticare sport, possa praticarlo in modo sano ed efficace, che conosca un po' i propri limiti, che sappia che il proprio cuore non è adatto a tutto. Che non tutti abbiamo un corpo adatto a tutto. Non tutti possiamo correre maratone. Pertanto, bisogna sapere un po' dove sono i nostri limiti, come sta il nostro cuore, se dobbiamo fare attenzione al tipo di sport che pratichiamo e alla sua intensità e, soprattutto, effettuare un monitoraggio, perché sappiamo che in alcune persone quello sport, soprattutto lo sport di resistenza praticato in modo continuativo, può, in alcuni casi, a partire da una predisposizione probabilmente genetica in alcuni di questi individui, far sì che il cuore inizi a soffrire quando gli chiediamo troppo.

Solo la medicina dello sport, attraverso controlli continuativi di queste persone, permetterà di individuare precocemente che ciò sta accadendo. Pertanto, dobbiamo utilizzare questi strumenti, che sono i controlli medico-sportivi, per individuare questi casi.

In che modo lo sport influisce su un cuore sano?

Lo sport prolunga la vita, la rende più felice, più sana, migliore. Ma allo stesso tempo, come stavo dicendo, bisogna fare attenzione a non superare i limiti fisiologici, come correre maratone ogni non so quanto tempo. Non è fisiologico, non è qualcosa di normale, è qualcosa di assolutamente anormale che esula dallo sport normale, sano e continuativo che dovrebbe praticare la popolazione generale, che è salute, e può entrare in una dinamica negativa, come dicevo, di cuori che, a seguito di un allenamento intensivo e continuativo, iniziano a mostrare segni che ciò non fa loro bene, che quel cuore è sottoposto a uno sforzo eccessivo e che sta iniziando a soffrire. Questo è ciò che bisogna controllare con grande attenzione.

La felicità, che ruolo occupa nella salute?

La felicità è tutto. Se una persona è felice, normalmente vede tutto in modo diverso, non è meno malata. Se è malata, vede la situazione in modo più positivo rispetto a chi è pessimista, per il quale qualsiasi piccolo contrattempo di salute sembra già la fine del mondo.

Credo che questa parte dell'essere umano, essere positivi, essere felici, vedere le cose con la volontà di andare avanti, di continuare e di essere felici con la propria famiglia, con la propria gente, con il proprio quartiere, con il proprio lavoro, con ciò che si ha, faccia sì che, senza dubbio, anche il nostro cuore lo apprezzi positivamente.

Un titolo pieno di speranza per i pazienti affetti da una patologia cardiaca...

Un titolo pieno di speranza lo abbiamo ogni giorno. Siamo stati capaci di fare progressi enormi negli ultimi quattro o cinque decenni in cardiologia, in ambiti che erano impensabili, in cui le persone morivano senza rimedio, entravano in una condizione di malattia cronica incurabile. Oggi disponiamo di strumenti di trattamento farmacologico, tecnologico, dispositivi per trattare praticamente tutte le malattie, per prolungare la vita delle persone e per fare in modo che abbiano una qualità della vita molto migliore.

Pertanto, la tecnologia, la scienza, la ricerca hanno permesso di cambiare radicalmente il modo in cui trattiamo oggi le malattie cardiache e, senza alcun dubbio, continueremo su questa strada. Pertanto, la speranza sta nel fatto che continuiamo a progredire. Non bisogna dimenticare una cosa di cui abbiamo parlato durante tutta l'intervista: c'è una parte molto importante che dipende da noi, non dalla tecnologia né dai trattamenti, ma dal nostro stile di vita, dal nostro modo di essere, da come ci comportiamo con noi stessi.

E un titolo realistico...

Un titolo realistico, direi: per prenderti cura del tuo cuore, prima di tutto sii felice. Secondo, prenditi cura del tuo corpo e di tutto ciò che ti circonda e di tutte le persone che ami. Relazionati con gli altri, conduci una vita sana, conduci una vita piacevole. Soprattutto, segui tutti i consigli dei medici e tutte le fonti che offrono informazioni verificate. Non fidarti affatto di internet, non seguire i consigli su internet forniti da non sappiamo chi senza alcun tipo di controllo.

Dr. Josep Brugada Terradellas

Il Dr. Josep Brugada è una delle figure più importanti della cardiologia mondiale e una delle voci più rispettate e ammirate della divulgazione medica. Pioniere nell'applicazione delle tecniche e delle tecnologie più avanzate per il trattamento e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, la sua attività didattica, scientifica e di ricerca si riflette in oltre 500 articoli pubblicati nelle principali riviste internazionali di medicina e cardiologia.

Insignito di prestigiosi riconoscimenti in tutto il mondo, il Dr. Josep Brugada è consulente senior dell'Hospital Clínic de Barcelona, direttore dell'Unità di Aritmie Pediatriche dell'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, consulente senior del Centro Médico Teknon e della Clínica Rotger, e direttore dell'Unità di Aritmie della piattaforma Vitalera. Ha inoltre diretto l'équipe di cardiologia sportiva del FC Barcelona ed è stato uno dei principali promotori dell'installazione di defibrillatori in spazi pubblici, privati e, in modo molto particolare, sportivi.

Nel 1992 descrisse, insieme ai suoi fratelli, la malattia responsabile della morte cardiaca improvvisa che oggi porta il suo nome: la sindrome di Brugada.

La sua attività professionale e scientifica è stata insignita di numerosi premi di prestigio internazionale, tra cui il Golden Lionel Award del Venice Arrhythmia Congress; il prestigioso Gran Premio Scientifico dell'Institut de France, conferito dall'Accademia delle Scienze di Francia; lo Young Investigator Award dell'American College of Cardiology (1991); il Premio Fritz Acker della Società Tedesca di Cardiologia (2002); il Premio Rey Jaime I di Medicina Clinica (2015); il Premio Josep Trueta e diversi dottorati honoris causa conferiti da varie università.

Consulente di riferimento in progetti internazionali, compresi quelli legati alla medicina digitale e all'intelligenza artificiale, il Dr. Josep Brugada ha inoltre ricoperto la carica di presidente della European Heart Rhythm Association (EHRA) e quella di editor associato dell'European Heart Journal, da dove ha coordinato linee guida di pratica clinica di applicazione diretta negli ospedali di tutto il mondo.

Intervista completa: https://houdabakkali.com/josep-brugada-future-of-cardiovascular-health/.