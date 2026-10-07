31ª edizione delle Giornate Europee del Patrimonio a Monaco: oltre 2.878 visitatori nei siti comunali

Sabato 3 e domenica 4 ottobre, diversi istituti del Comune di Monaco hanno aperto le proprie porte al pubblico in occasione della 31ª edizione delle Giornate Europee del Patrimonio, quest’anno dedicata al tema «Patrimonio in pericolo. Ravvivare – Resistere – Reinventare».

Dal Comune al Jardin Exotique, passando per l’Académie Rainier III, il Pavillon Bosio e i depositi del Fondo patrimoniale della Médiathèque Caroline, i visitatori hanno potuto conoscere diversi aspetti del patrimonio comunale e approfondire i mestieri e i saperi legati alla sua conservazione.

Al Comune, il percorso ha incluso la Sala dei Matrimoni, la Sala del Consiglio e l’Ufficio del Sindaco, accompagnati da appuntamenti musicali proposti dall’Académie Rainier III e dal coro U Cantin d’A Roca. Tra le novità di questa edizione, l’introduzione di alcuni QR code nella Sala dei Matrimoni, nella Sala del Consiglio e nell’atrio del Comune, attraverso i quali era possibile accedere alle spiegazioni di una guida virtuale.

Grande attenzione anche per la caccia al tesoro pensata su due livelli, per bambini e adolescenti, che ha invitato giovani visitatori e famiglie a scoprire gli spazi del Comune attraverso un percorso ludico. L’iniziativa ha riscosso un notevole successo, anche grazie alla presenza dei giovani volontari della squadra «A Sqadra», che hanno accompagnato i partecipanti.

L’Académie Rainier III ha aperto al pubblico i propri retroscena e il dipartimento di liuteria, proponendo inoltre diversi concerti nelle aule e nell’auditorium. Al Pavillon Bosio, la mostra «Garden Club #6 – Et si le soleil était bleu, est-ce qu’on le verrait ?» ha invece posto l’attenzione sui concetti di riciclo, riutilizzo e assemblaggio.

Particolare rilievo ha assunto il tema della conservazione presso il Fondo patrimoniale della Médiathèque Caroline, dove i depositi sono stati eccezionalmente aperti al pubblico nell’ambito di visite guidate. Il programma è stato completato da dimostrazioni di restauro di documenti, offrendo l’occasione di comprendere più da vicino le problematiche legate alla conservazione dei beni culturali.

Il Jardin Exotique ha accolto i visitatori con accesso libero e gratuito per tutta la giornata di domenica 4 ottobre. Nella stessa occasione, il Centre Botanique ha proposto visite guidate alla sua collezione di cactus e piante succulente, considerata una delle più importanti al mondo.

Nel complesso, i diversi siti comunali coinvolti nella 31ª edizione delle Giornate Europee del Patrimonio hanno registrato 2.878 visitatori, di cui 873 presso il Comune e 1.592 al Jardin Exotique de Monaco.