Stagione musicale a Monaco: musica russa e omaggio a Beethoven all’Auditorium Rainier III

La stagione dell’Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo prosegue all’Auditorium Rainier III con due appuntamenti in programma l’11 e il 18 ottobre, dedicati a due diversi percorsi musicali.
Domenica 11 ottobre, alle 18, la musica russa della prima metà del XX secolo sarà protagonista del concerto diretto da Kakhi Solomnishvili, giovane direttore d’orchestra georgiano al suo debutto a Monaco.
Il programma si aprirà con Fuochi d’artificio di Igor Stravinskij, breve composizione caratterizzata da una scrittura esplosiva e pensata per mettere in evidenza l’intera tavolozza sonora dell’orchestra. Seguirà il Concerto per pianoforte n. 3 di Sergej Rachmaninov, affidato al pianista cubano Jorge Luis Prats, già applaudito dal pubblico monegasco.
La seconda parte del concerto sarà dedicata alla Sinfonia n. 5 di Sergej Prokof’ev, composta nel 1944, lo stesso anno del balletto Cenerentola, e prima partitura sinfonica del compositore dopo un intervallo di sedici anni. Prokof’ev definì l’opera come un’espressione della grandezza dello spirito umano.
Domenica 18 ottobre sarà invece Lawrence Foster a inaugurare le celebrazioni per il bicentenario della morte di Ludwig van Beethoven, con un programma che affiancherà due celebri opere del compositore tedesco a brani di Benjamin Britten.
Il concerto dell’11 ottobre si svolgerà con il sostegno degli Amici dell’Orchestra.