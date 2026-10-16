Saint-Paul-de-Vence si veste d’autunno: castagne, arte e misteri nel borgo in festa

L’autunno porta i suoi colori tra le stradine di Saint-Paul-de-Vence, trasformando uno dei borghi più affascinanti dell’entroterra della Costa Azzurra in un palcoscenico di sapori, arte e tradizioni.

Dal 17 ottobre al 2 novembre 2026, la Fête de l’Automne propone un calendario di iniziative per residenti e visitatori, con appuntamenti dedicati alle famiglie, agli appassionati di gastronomia e a chi ama scoprire i luoghi storici attraverso esperienze insolite.



Organizzata dall’associazione dei commercianti e artisti saint-paulois (ACASP), in collaborazione con il Comune e l’Ufficio del turismo, la manifestazione coinvolge negozi, atelier, gallerie e piazze del centro storico.



Tre giorni di occasioni e auto storiche



Il programma si apre sabato 17 ottobre con la grande braderie, che proseguirà fino a lunedì 19, dalle 10 alle 19. Negozi, botteghe e gallerie proporranno occasioni su moda, accessori, decorazioni, cosmetici, prodotti gastronomici e creazioni artistiche. Per tutte e tre le giornate il parcheggio pubblico sarà gratuito.



Sabato 17, place de Gaulle ospiterà anche la quinta Boucle historique de Saint-Paul-de-Vence, raduno con rally turistico ed esposizione di automobili classiche e sportive, sotto il patrocinio di Yannick Dalmas, quattro volte vincitore della 24 Ore di Le Mans. L’accesso è libero.





Castagne e sapori del territorio

Domenica 18 ottobre, dalle 10 alle 18, torna la Fête des Vendanges et des Châtaignes. Place de Gaulle accoglierà un mercato dedicato ai prodotti del territorio, con stand e degustazioni in un’atmosfera conviviale accompagnata dalla musica. Anche in questa giornata il parcheggio pubblico sarà gratuito.



La gastronomia sarà protagonista anche domenica 25 ottobre, dalle 13, con la tradizionale Soupe de courge à la Saint-Pauloise. Il pranzo, organizzato in due spazi del borgo decorati a tema autunnale, proporrà un menu unico ispirato ai sapori della stagione. Il prezzo è di 35 euro a persona, con prenotazione obbligatoria online e posti limitati. Il parcheggio sarà gratuito anche il 25 ottobre.



Halloween tra lanterne e caccia alle streghe

Il finale della festa strizza l’occhio ad Halloween. Venerdì 30 e sabato 31 ottobre, alle 18, sono previste visite guidate serali a lume di lanterna, tra leggende, aneddoti e segreti del villaggio. I travestimenti sono incoraggiati e non mancheranno le caramelle. Il costo è di 10 euro a persona, gratis per i bambini sotto i sei anni.



Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, alle 14, spazio invece a Le streghe del Monte Bego, un’indagine a grandezza naturale tra le vie del borgo, con indizi ed enigmi da risolvere. Il biglietto costa 12 euro per gli adulti e 8 euro per i ragazzi dai 9 ai 18 anni; ingresso gratuito per i bambini sotto gli otto anni. È necessaria la prenotazione.



Sabato 31 ottobre, nel pomeriggio, i più piccoli potranno partecipare anche alla tradizionale caccia alle caramelle nei negozi, nelle gallerie e negli atelier del paese.



La Fête de l’Automne diventa così un’occasione per riscoprire Saint-Paul-de-Vence fuori dalla stagione estiva, tra patrimonio artistico, tradizioni e iniziative per tutte le età. Informazioni e prenotazioni sono disponibili presso l’Ufficio del turismo e sul sito ufficiale di Saint-Paul-de-Vence.



